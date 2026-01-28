Alemania se reúne con algunos Estados de la UE para impulsar una Europa de "dos velocidades"

Por Andreas Rinke

BERLÍN, 28 ene (Reuters) -

Alemania debatirá este miércoles con los ministros de otras cinco grandes economías europeas la posibilidad de impulsar los planes de una Unión Europea de "dos velocidades" para facilitar una toma de decisiones ágil en un momento de convulsión geopolítica

Francia, Polonia, España, Italia y Países Bajos han sido invitados a participar en la videoconferencia, que se produce tras las burlas de responsables del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el tiempo que tarda el bloque de 27 países en tomar una decisión

La idea de forjar coaliciones que permitan a algunos países de la UE llevar a cabo proyectos sin que todos ellos tengan que estar de acuerdo tienta desde hace tiempo a algunos de sus miembros, y ya se ha aplicado a proyectos clave como la moneda euro

Está cobrando nuevo impulso en un momento en que Europa se enfrenta a una inseguridad cada vez mayor, un crecimiento lento y profundas divergencias políticas

"Ha llegado el momento de una Europa a dos velocidades", dijo el martes en Berlín el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, antes de la videoconferencia de ministros de Finanzas

LA SUPERVIVENCIA EN JUEGO

Klingbeil quiere que los países invitados a la convocatoria, prevista para las 15.00 horas (1400 GMT), establezcan una agenda concreta para reforzar la soberanía, la resistencia y la competitividad de Europa, según se desprende de una carta a la que tuvo acceso Reuters

"Para sobrevivir en una situación geopolítica cada vez más impredecible, Europa debe hacerse más fuerte y resistente", escribió Klingbeil en la carta a sus homólogos fechada el lunes, y añadió que continuar como hasta ahora no podía ser una opción

La invitación se entiende como una "inauguración", a la que debería seguir una reunión de seguimiento en persona al margen del próximo Eurogrupo. "Debido a la situación geopolítica, la UE ya no puede permitirse esperar a los 27 miembros", dijo Nicolai von Ondarza, experto europeo de la Fundación de Ciencias y Política (SWP, por sus siglas en alemán)

Señaló el endurecimiento de la postura del canciller alemán, Friedrich Merz, y su voluntad de seguir adelante en Europa sin unanimidad, ya sea sobre el acuerdo comercial con Mercosur o sobre Ucrania

ENFOQUE FLEXIBLE

La decisión del ministro de Finanzas alemán de incluir solo a seis países en la convocatoria del miércoles podría alejar a otros miembros de la UE, pero los responsables alemanes afirmaron que el planteamiento era flexible

El enfoque del grupo avanzado funcionaría en diferentes formatos, dependiendo de quién quiera unirse, y no se limitará a los seis países, dijeron

Francia lleva tiempo presionando para que los países de la UE que lo deseen sigan adelante sin los demás y se espera que se sume al llamamiento, al igual que el ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti

"Se está intentando encontrar un marco de debate para buscar soluciones a situaciones más complejas en un formato restringido", dijo una fuente italiana

EMPEZAR POR LA ECONOMÍA

La carta de Alemania incluye un plan de cuatro puntos para impulsar una unión de los mercados de capitales de la UE, reforzar el euro y coordinar mejor las inversiones en defensa y materias primas seguras

Klingbeil señaló que la coalición también debe avanzar más rápidamente en la Unión de Ahorro e Inversión para crear mejores condiciones de financiación para las empresas europeas

En cuanto al euro, pidió que se reduzcan los trámites burocráticos y se refuerce la soberanía en el ámbito de los pagos para resaltar el papel de la moneda como refugio seguro basado en la previsibilidad y el Estado de Derecho

Instó a mejorar la cooperación en materia de defensa, que debería incluirse como prioridad en el próximo presupuesto plurianual de la UE, "convirtiendo la defensa en un motor de crecimiento"

También debe reforzarse la resistencia de la cadena de suministro de minerales críticos, con un mayor compromiso estratégico con los socios internacionales

(Información adicional de Giuseppe Fonte en Roma, Leigh Thomas en París, Christian Kraemer y María Martínez en Berlín; redacción de Ingrid Melander; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Patrycja Dobrowolska)