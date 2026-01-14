Alemania se une a sus socios europeos en el despliegue de tropas en Groenlandia

BERLIN, 14 ene (Reuters) -

Alemania enviará 13 militares a Groenlandia el jueves como parte de una misión de reconocimiento con otros países europeos, dijeron el miércoles el Gobierno alemán y el Ministerio de Defensa, tras las demandas del presidente Donald Trump para que Washington tenga el control de la isla.

La misión, a petición de Dinamarca, tendrá lugar del jueves al sábado, con el objetivo de explorar posibles contribuciones militares para reforzar la seguridad de la región, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Esto podría incluir, por ejemplo, la vigilancia marítima, añadió.

Trump ha dicho repetidamente en las últimas semanas que la isla, ubicada estratégicamente y rica en minerales, es vital para la seguridad de Estados Unidos, y que su país debe poseerla para evitar que Rusia o China la ocupen.

Ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa para asegurar el territorio, una retórica que ha tensado gravemente las relaciones entre Europa y Estados Unidos.

Suecia y Noruega también anunciaron el miércoles que enviarían personal militar a la isla. (Reporte de Andreas Rinke y Rachel More. Editado en español por Juana Casas)