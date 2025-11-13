Alemania.- Seis detenidos por colocar una pancarta en la Puerta de Brandenburgo en denuncia del "genocidio" en Gaza

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Alemania han detenido este jueves a seis personas que colocaron una pancarta en la Puerta de Brandenburgo de la capital, Berlín, para denunciar el "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza, tras la muerte de más 69.100 palestinos a causa de la ofensiva israelí, según las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La Policía de Berlín ha indicado en su cuenta en la red social X que tres personas subieron al monumento para colocar la pancarta con ayuda de un montacargas. Así, ha apuntado que estas tres personas han sido detenidas tras ser bajadas del lugar por agentes del equipo de rescate, mientras que otras tres personas fueron detenidas por operar el montacargas.

Por su parte, el colectivo de activistas Pacíficamente contra el Genocidio ha señalado en su cuenta en Instagram que la acción se enmarca en su "protesta contra la complicidad del Gobierno alemán en el genocidio en Palestina", antes de resaltar que se trata de una protesta "no violenta".

La ofensiva israelí, que ha causado una enorme devastación en la Franja de Gaza, fue lanzada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás y otras facciones armadas palestinas, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, según el balance de las autoridades de Israel.

Desde el 10 de octubre hay un alto el fuego, en línea con el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, si bien Israel ha continuado llevando ataques contra lo que describe como "terroristas" que cruzan la 'línea amarilla', a la que se replegaron sus tropas.