Alemania sigue siendo el mayor contribuyente neto de la UE pese a la recesión económica

Por Rene Wagner y Maria Martinez

BERLÍN, 26 nov (Reuters) - Alemania siguió siendo el mayor contribuyente neto de la Unión Europea en 2024 a pesar de su actual crisis económica, aunque sus pagos han caído bruscamente respecto a años anteriores, según un estudio del Instituto de Economía Alemán (IW) al que tuvo acceso Reuters el miércoles.

La mayor economía europea pagó a las arcas de la UE 13.100 millones de euros (US$15.090 millones) más de lo que recibió el año pasado.

Sin embargo, el debilitamiento de la economía alemana está pasando factura: los pagos netos siguen una tendencia a la baja, con 19.700 millones de euros en 2022 y 17.400 millones en 2023.

Francia ocupa el segundo lugar con pagos netos de 4.800 millones de euros, seguida de Italia con 1.600 millones de euros.

Grecia fue el mayor receptor neto, con 3.500 millones de euros, por delante de Polonia, con 2.900 millones, y Rumanía, con 2.700 millones.

Por habitante, los ciudadanos alemanes pagaron a la UE unos 157 euros netos, la cantidad más elevada, seguidos de Irlanda, con 130 euros.

ESPEJO DEL PODER ECONÓMICO

"El presupuesto de la UE es un espejo de las relaciones de poder económico en Europa", dijo la experta del IW Samina Sultan.

Los países de alto crecimiento, como Polonia, reciben menos ayudas, mientras que "Alemania y Francia son los niños problemáticos de la UE"

Según las previsiones, Alemania volverá a crecer este año por debajo de la media europea, lo que significa que es probable que su contribución neta siga disminuyendo, dijo Sultan.

La Comisión Europea publicó estadísticas sobre contribuyentes y receptores netos hasta 2020, pero desde entonces ha dejado de hacerlo por razones políticas, según el IW.

