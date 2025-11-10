Alemania sólo tiene a la vista la clasificación para el Mundial-entrenador

WOLFSBURG, Alemania, 10 nov (Reuters) - El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, no está dispuesto a probar nada en los partidos de clasificación para el Mundial que le quedan y sólo quiere conseguir dos victorias que le den el billete para el torneo del año que viene.

Los alemanes, que viajan a Luxemburgo el viernes antes de recibir a Eslovaquia el 14 de noviembre, se asegurarán el primer puesto del Grupo A y la clasificación automática para el Mundial del año que viene con dos victorias en sus dos últimos partidos.

"Queremos tener un buen equilibrio (en la plantilla)", dijo Nagelsmann en rueda de prensa el lunes. "Queremos cubrir el doble todas las posiciones. Lo más importante es... tener éxito en estos partidos, conseguir los seis puntos y clasificarnos para el Mundial".

"No dependemos de otros resultados, sólo confiamos en el rendimiento de nuestro equipo. Es un buen punto de partida, pero aún tenemos que conseguirlo".

Nagelsmann levantó algunas cejas al ignorar al centrocampista del VfB Stuttgart Angelo Stiller, pero dijo que la puerta para el jugador de 24 años, que ha sido cinco veces internacional, no estaba cerrada para el torneo del próximo año.

"He hablado con Angelo. Su desarrollo va en la dirección correcta", dijo Nagelsmann. "Pero en la posición de seis, con Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic, los veo ligeramente por delante en estos momentos. Angelo tiene que seguir mejorando. En marzo habrá una nueva convocatoria. La puerta no está cerrada".

Alemania es primera de grupo con nueve puntos, por delante de Eslovaquia, segunda por diferencia de goles. Irlanda del Norte es tercera con seis, y Luxemburgo última sin puntos. El campeón de grupo se clasifica automáticamente para la Copa Mundial, mientras que el segundo de grupo disputará una repesca en marzo de 2026.

Los alemanes -cuatro veces campeones del mundo- están desesperados por conseguir un gran torneo y se han fijado como objetivo ganar el trofeo en la Copa Mundial, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, después de sus decepcionantes eliminaciones en primera ronda en las dos últimas ediciones.

"No podemos permitirnos el lujo de otro tropiezo", declaró Nagelsmann al ser preguntado por la sorprendente derrota por 2-0 ante Eslovaquia en septiembre. Desde entonces, Alemania ha ganado sus tres siguientes partidos de clasificación.

"Hemos mejorado, como he dicho, las condiciones de partida... pero aún tenemos que completar la tarea". (Reporte de Karolos Grohmann, edición de Christian Radnedge. Editado en español por Natalia Ramos)