Alemania subvencionará los vehículos eléctricos con hasta US$7.000, según el Bild

BERLÍN, 16 ene (Reuters) -

Alemania ofrecerá a las familias de rentas bajas y medias subvenciones de hasta US$ 7.000 para la compra de automóviles eléctricos nuevos, informó el viernes el diario Bild, un intento de Berlín de reactivar las flojas ventas de una de las industrias clave del país.

Los fabricantes de automóviles alemanes están pasando apuros con la transición a los vehículos eléctricos, experimentando una demanda significativamente inferior a la prevista inicialmente.

El Gobierno planea aprobar subvenciones de entre 1.500 y 6.000 euros (entre US$ 1.700 y US$ 7.000), informó Bild que basa su información en el Ministerio de Medio Ambiente. El artículo del Bild no menciona ningún requisito de producción local para la subvención.

Las solicitudes podrán presentarse con carácter retroactivo para las nuevas matriculaciones a partir del 1 de enero, según la información, que añade que se espera que en mayo entre en funcionamiento un sitio web para las solicitudes.

"Los fondos son suficientes para unos 800.000 vehículos en los próximos tres o cuatro años", dijo el ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, según el Bild.

El Ministerio de Medio Ambiente declinó hacer comentarios sobre la información del Bild.

Schneider tenía previsto dar una rueda de prensa el viernes por la mañana para explicar los detalles del plan.

Su ministerio pospuso el anuncio hasta el lunes, sin dar ninguna razón. El año pasado, Volkswagen, con su marca homónima, la checa Skoda y la española Seat, acapararon la mayor parte de las ventas de turismos eléctricos de batería en Alemania, según datos oficiales.

El Gobierno de coalición del canciller Friedrich Merz acordó en principio las nuevas subvenciones a finales del año pasado y ha reservado 3.000 millones de euros para ayudas a los vehículos eléctricos entre 2026 y 2029.

Se espera que estas medidas impulsen las matriculaciones de vehículos eléctricos este año en un 17% interanual, hasta casi un millón, según la asociación de la industria automovilística VDA, que ha pedido que las subvenciones se pongan en marcha a tiempo.

Ferdinand Dudenhöffer, director del instituto de investigación CAR, al ser preguntado por el plan de subvenciones, señaló los datos que muestran que la cuota de mercado de los coches eléctricos ya está aumentando de forma constante, principalmente debido a unos precios más atractivos.

"Las subvenciones no tienen sentido desde el punto de vista económico y solo suponen una carga innecesaria para el presupuesto nacional", dijo Dudenhöffer.