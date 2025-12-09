Alemania.- Thyssenkrupp prevé pérdidas de hasta US$800 millones en el ejercicio por la reestructuración de Steel Europe

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

El conglomerado industrial alemán Thyssenkrupp espera cerrar el ejercicio en curso, que concluirá en septiembre de 2026, con pérdidas de entre 400 y 800 millones de euros, frente al beneficio neto atribuido de 465 millones del pasado año fiscal, como consecuencia en gran medida de la constitución de provisiones por la reestructuración de su negocio europeo de acero (Steel Europe), cuya venta negocia con la india Jindal y en la que llevará a cabo un ajuste de producción y de plantilla que afectará a unas 11.000 personas.

"Nuestra previsión tiene en cuenta las persistentes dificultades del mercado y las medidas de eficiencia y reestructuración en nuestros segmentos", declaró Axel Hamann, director financiero de Thyssenkrupp, para quien las medidas previstas para el presente ejercicio, especialmente en el negocio del acero y en tecnología automotriz, sientan las bases para una mejora sostenible de los resultados.

De este modo, para el ejercicio 2025/2026, Thyssenkrupp prevé una evolución de las ventas de entre el -2% y el 1%, incluyendo un impulso al alza en la demanda de los negocios de Servicios de Materiales y Steel Europe, compensado por caídas en Tecnología Automotriz y Tecnologías de Descarbonización.

Asimismo, anticipa un Ebit ajustado de entre 500 y 900 millones de euros, mientras que el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones oscilará entre -600 y -300 millones de euros, incluyendo salidas de efectivo de unos 350 millones de euros para abordar su reestructuración, principalmente en Tecnología Automotriz y Steel Europe.

La semana pasada, la compañía alemana anunció que la reestructuración del negocio de acero, que será implementada de inmediato, supondrá una reducción de la capacidad de producción, adaptada al mercado, hasta un nivel de envío de 8,7 a 9 millones de toneladas métricas, así como la eliminación o externalización de unos 11.000 puestos de trabajo.

Asimismo, tras el colapso de las conversaciones entre el grupo industrial y el multimillonario checo Daniel Kretínsky en relación con la venta de la división siderúrgica de Thyssenkrupp, la alemana está evaluando la oferta indicativa no vinculante presentada por la india Jindal Steel International para la adquisición de Thyssenkrupp Steel Europe.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2024/25, finalizado el pasado mes de septiembre, Thyssenkrupp obtuvo un beneficio neto atribuido de 465 millones, frente a las pérdidas de 1.506 millones del año precedente, debido principalmente a la reversión de las pérdidas por deterioro de la inversión restante en TK Elevator y a la venta de Thyssenkrupp Electrical Steel India.

De su lado, "a pesar de los continuos desafíos económicos", el grupo incrementó significativamente la entrada de pedidos, alcanzando los 37.700 millones de euros, frente a los 32.800 millones del año anterior, impulsado por la división de submarinos, aunque las ventas del grupo disminuyeron un 6,3%, hasta 32.800 millones.

"Debemos asumir que las difíciles condiciones del mercado persistirán durante el próximo ejercicio", advirtió Axel Hamann, señalando la importancia de una "implementación decidida" de los programas de eficiencia y reducción de costes en todos los segmentos.