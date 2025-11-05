Alemania toma medidas contra grupos musulmanes vistos como una amenaza para su orden constitucional

BERLÍN (AP) — El gobierno de Alemania prohibió el miércoles una asociación musulmana a la que acusó de violar los derechos humanos fundamentales y los valores democráticos del país, y llevó a cabo redadas contra otros dos grupos en todo el país.

El Ministerio del Interior dijo que el grupo ilegalizado, Muslim Interaktiv, representaba una amenaza para el orden constitucional al promover el antisemitismo y la discriminación contra las mujeres y las minorías sexuales.

El gobierno alemán alegó que el colectivo era una amenaza especial porque promovía el islam como el único modelo para el orden social y sostenía que la ley islámica debería tener prioridad sobre la alemana en la regulación de la vida en la comunidad musulmana, incluso en ámbitos como el trato a las mujeres.

"Responderemos con todo el peso de la ley a cualquiera que reclame de forma agresiva un califato en nuestras calles, incite al odio contra el estado de Israel y los judíos de manera intolerable, y desprecie los derechos de las mujeres y las minorías", señaló el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

El ministerio anunció también que se estaban llevando a cabo investigaciones contra otras dos organizaciones, Generation Islam y Reality Islam.

“No permitiremos que organizaciones como Muslim Interaktiv socaven nuestra sociedad libre con su odio, desprecien nuestra democracia y ataquen nuestro país desde dentro”, agregó el ministro.

En su comunicado, el ministerio indicó que el grupo “se opone particularmente a la igualdad de género y a la libertad de orientación sexual e identidad de género”.

“Esto expresa una intolerancia que es incompatible con la democracia y los derechos humanos”, añadió.

Las autoridades registraron el miércoles siete locales en la ciudad de Hamburgo, en el norte del país, y realizaron cateos en 12 locales en Berlín y en el estado central de Hesse en relación con los otros dos grupos investigados.

De acuerdo con el gobierno, Muslim Interaktiv buscaba adoctrinar a tantas personas como fuera posible y “así crear enemigos permanentes de la Constitución para socavar continuamente el orden constitucional”.

Los perfiles online de Muslim Interaktiv parecían haber sido eliminados el miércoles por la mañana y no se pudo contactar al grupo para obtener comentarios.

