Alemania tomará medidas para defenderse de la "elevada" amenaza de los drones

FRÁNCFORT, 27 sep (Reuters) - El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, dijo el sábado que la amenaza de los drones es "elevada", por lo que el país tomará medidas para defenderse.

Las autoridades europeas están en alerta máxima tras las incursiones de drones en Dinamarca, que interrumpieron el tráfico aéreo en varias partes del país varias veces durante la semana pasada. Las autoridades también están investigando avistamientos en Alemania.

"Existe una amenaza que puede calificarse de elevada en lo que respecta a los drones. Es una amenaza abstracta, pero muy concreta en casos individuales", declaró Dobrindt a los medios en Berlín.

Entre las medidas, Alemania estudiará revisar una ley de seguridad aérea para permitir la intervención de las fuerzas armadas del país en el posible derribo de drones, explicó.

"Se trata de estar preparados para proteger, por ejemplo, infraestructuras críticas o grandes concentraciones de personas", indicó.

(Reporte de Tom Sims; editado en español por Carlos Serrano)