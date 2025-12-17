Alemania.- Trade Republic alcanza una valoración de US$12.500 millones, similar a la de Bankinter

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El banco digital alemán Trade Republic ha alcanzado una valoración de 12.500 millones de euros, similar a la de entidades como Bankinter, después de reforzar su accionariado a través de una ronda secundaria de 1.200 millones, liderada por inversores existentes como Founders Fund (Peter Thiel) e incorporando a su accionariado a firmas como Wellington, GIC y Fidelity.

Según ha indicado la 'fintech' alemana, en la ronda secundaria, valorada en 1.200 millones de euros, inversores existentes como Founders Fund, Sequoia, Accel, TCV y Thrive Capital, aumentaron su participación en Trade Republic, mientras que también atrajo a importantes inversores a largo plazo como Wellington Management, GIC, Fidelity Management & Research Company y Khosla Ventures, junto con Lingotto Innovation y Aglaé, la división de inversión tecnológica de la familia Arnault.

La operación, mediante la que accionistas existentes venden acciones a inversores, eleva la valoración de la entidad "a 12.500 millones de euros", lo que refleja el sólido rendimiento de la compañía en los últimos años y respalda el plan de crecimiento a largo plazo de Trade Republic para construir la plataforma de banca y ahorro digital líder en Europa.

Trade Republic recibió la licencia bancaria completa del Banco Central Europeo (BCE) en 2023 y opera en 18 países europeos, incluyendo Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Austria.