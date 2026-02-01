Alemania: Werder Bremen destituyó al DT Steffen

"Fue una decisión difícil, pero ya no creemos que Horst y el equipo puedan revertir esta larga racha de derrotas", explicó el director deportivo del club, Clemens Fritz, al día siguiente del empate que dejó al Werder Bremen en el decimoquinto puesto de la Bundesliga.

Los entrenadores asistentes Raphael Duarte y Christian Gross asumirán el cargo de forma interina y se prepararán para el próximo partido, previsto el sábado 7 en campo del Friburgo por la fecha 21 del torneo de la primera división del fútbol alemán.

Steffen, de 56 años, asumió como DT del Werder Bremen en el verano boreal, sustituyendo a Ole Werner (destituido al final de la temporada 2024-25) y se convirtió en el octavo entrenador en ser destituido en esta edición de la Bundesliga. (ANSA).