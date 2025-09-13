Alemania y Argentina clasifican a la Final 8 de la Copa Davis; Bélgica se adelanta ante Australia

13 sep (Reuters) - Alemania clasificó a la Final 8 de la Copa Davis tras derrotar a Japón por 4-0. Argentina también clasificó tras eliminar a Países Bajos, finalista el año pasado, mientras que Bélgica se imponía por 2-0 a Australia en su eliminatoria de segunda ronda disputada el sábado.

Después de que Alemania se adelantó 2-0 el viernes en Tokio, su victoria se completó cuando Kevin Krawietz y Tim Puetz salvaron tres puntos de set en el segundo set para vencer a los japoneses Yosuke Watanuki y Takeru Yuzuki 6-3 y 7-6(4) en el dobles. A continuación, Justin Engel se impuso a Rei Sakamoto por 6-3, 6-7(2) y 10-7.

Alemania, semifinalista el año pasado, es el primer equipo que accede a la Final 8 a través de la fase de clasificación, uniéndose a la anfitriona Italia en la fase final fijada para noviembre en Bolonia.

"Ahora mismo, el vestuario está bailando y cantando. Estamos deseando llegar a Bolonia y ojalá demos un paso más", dijo Michael Kohlmann, capitán de Alemania.

Argentina también clasificó cuando Andrés Molteni y Horacio Zeballos vencieron al dúo neerlandés formado por Sander Arends y Botic van de Zandschulp por 6-3 y 7-5 para tomar una ventaja inalcanzable de 3-0 en Groninga.

COLLINGTON VENCE A DE MINAUR

El australiano Alex de Minaur, que alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos a principios de este mes, perdió ante el belga Raphael Collignon por 7-5, 3-6 y 6-3 en Sídney, y Zizou Bergs luchó contra los calambres para vencer a Jordan Thompson en sets corridos y consolidar la ventaja de 2-0 de los visitantes.

"Creo que cuando juegas para tu país, no hay dolor", dijo Bergs.

El capitán de Australia, Lleyton Hewitt, dijo que los anfitriones tenían que ser positivos, ya que aún podían remontar y ganar la eliminatoria el domingo.

"No hay nada mejor que una buena historia de remontada. Estamos muy lejos de estar acabados y podemos darle la vuelta a esto fácilmente", dijo De Minaur. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)