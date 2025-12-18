Alemania y España instan a la UE a respaldar pacto comercial con Mercosur; Francia se resiste

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 18 dic (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instaron el jueves a los líderes de la UE a respaldar un polémico pacto de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur, pero el mandatario francés, Emmanuel Macron, insistió en que aún no está listo.

El acuerdo comercial con Mercosur, que lleva 25 años gestándose, sería el mayor de la UE en términos de reducción de aranceles.

Alemania, España y los países nórdicos afirman que ayudará a las exportaciones afectadas por los aranceles estadounidenses y reducirá la dependencia de China al facilitar el acceso a los minerales.

"Este acuerdo comercial es el primero de otros tantos que deben de venir para que Europa gane peso geoeconómico y peso geopolítico en un momento en el que se está cuestionando por parte de adversarios claros, como es el caso de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, o incluso también de aliados tradicionales, como es el caso de la Administración estadounidense", dijo Sánchez.

"Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial mundial, hay que tomar decisiones ahora", añadió Merz, quien se encuentra en Bruselas para una cumbre centrada en Ucrania.

Los críticos del tratado, sin embargo, temen que materias primas baratas inunden el mercado en detrimento de los productores europeos.

La cumbre provocó una protesta contra el acuerdo por parte de unos 7.000 manifestantes, en su mayoría agricultores, que se tornó violenta durante la tarde. La policía belga lanzó gases lacrimógenos y utilizó carros lanzaaguas, mientras algunos manifestantes lanzaban papas y piedras contra los agentes y rompían ventanas.

La policía de Bruselas afirmó que había autorizado una protesta con 50 tractores, pero se presentaron 1.000.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía programado viajar a Brasil para firmar el acuerdo celebrado el año pasado con el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Sin embargo, necesita el apoyo de los gobiernos de la UE y no está claro si habrá la mayoría necesaria de 15 países que representan el 65% de la población de la UE.

Polonia y Hungría se oponen, y Francia e Italia temen que el aumento de las importaciones de carne de vacuno, azúcar, aves de corral y otros productos afecte a los agricultores.

"NO ESTAMOS PREPARADOS", DICE MACRON

Francia es el mayor productor de carne de vacuno de la UE.

"Mientras hablamos, no estamos preparados; los números no cuadran para firmar este acuerdo", dijo Macron, añadiendo que Francia había estado trabajando con Polonia, Bélgica, Austria e Irlanda para forzar un aplazamiento.

En Francia, la indignación por la gestión del Gobierno ante la dermatosis nodular contagiosa, un virus que afecta al ganado bovino, ha agravado el descontento de los agricultores por cuestiones como el acuerdo entre la UE y Mercosur. Los agricultores del suroeste de Francia llevan días bloqueando las autopistas.

Ante la preocupación por la posibilidad de que se repitan las protestas agrícolas a nivel nacional como hace dos años, París se apresura a vacunar al ganado contra la dermatitis nodular contagiosa, al tiempo que mantiene su oposición al acuerdo entre la UE y Mercosur.

Los legisladores y los gobiernos de la UE alcanzaron el miércoles un acuerdo provisional sobre salvaguardias destinadas a limitar las importaciones de productos agrícolas sensibles, como la carne de vacuno o el azúcar, y a suavizar la oposición.

También está previsto que la Comisión Europea emita una declaración en la que se comprometa a garantizar normas de producción alineadas.

Sin embargo, Macron afirmó que debe haber reciprocidad, de modo que, por ejemplo, no puedan importarse cultivos fumigados con pesticidas prohibidos en la UE.

Unos 150 tractores se reunieron en Bruselas de cara a la cumbre, la mayoría en la principal vía que conduce a la sede de la cumbre, otros frente al Parlamento Europeo, donde algunos agricultores soltaron petardos o lanzaron patatas a la policía.

"¿Por qué importar azúcar del otro lado del mundo cuando aquí producimos la mejor? Frenen al Mercosur", rezaba un cartel en un tractor.