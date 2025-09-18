Alemania y España quieren una solución para el caza europeo antes de que acabe 2025

Alemania y España "quieren intentar llegar a una solución antes de finales de 2025" sobre el proyecto europeo SCAF de avión caza del futuro, afirmó el jueves el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, en una rueda de prensa con el presidente español Pedro Sánchez.

"Compartimos la misma opinión: la situación actual no es satisfactoria, no estamos avanzando en este proyecto", declaró el canciller alemán junto a su homólogo español en Madrid.

Lanzado en 2017 por Berlín y París -a los que más tarde se sumó Madrid-, el Sistema de Combate Aéreo del Futuro (SCAF) es el mayor proyecto de defensa de Europa destinado a reforzar la autonomía estratégica del continente.

Sin embargo, este se ha estancado debido a las tensiones entre el fabricante francés Dassault y el grupo europeo Airbus, que representa en este asunto los intereses de Berlín y Madrid.

Sánchez suscribió las palabras de Merz y expresó su esperanza de que la iniciativa avance. "Ojalá podamos poner en marcha, más pronto que tarde", el proyecto. "Desde luego, el compromiso del Gobierno de España es total", declaró.

