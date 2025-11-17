Alemania y Francia estudian abandonar el plan conjunto para construir un caza, según el FT

17 nov (Reuters) - Alemania y Francia están estudiando reducir su proyecto emblemático de defensa antiaérea, dotado con 100.000 millones de euros (US$115.990 millones), abandonando sus planes de construir conjuntamente un caza y centrándose en un sistema de mando y control, según informó el lunes el Financial Times (FT).

El FT, que afirmó que los socios podrían centrarse en el desarrollo del sistema de control de la "nube de combate", citó a responsables de ambos países.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters la semana pasada que Francia, Alemania y el tercer socio, España, estaban a punto de reanudar las conversaciones de alto nivel sobre la siguiente fase del proyecto, conocido como FCAS, o su acrónimo francés SCAF, tras los retrasos causados por la reciente crisis política en Francia.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tiene previsto reunirse con su homóloga francesa, Catherine Vautrin, el lunes en París, según informaron entonces dos de las fuentes. Berlín ha culpado anteriormente a la industria francesa de bloquear la siguiente fase del programa al exigir el liderazgo exclusivo del proyecto, en una referencia codificada a Dassault Aviation.

El Ministerio de Defensa alemán no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo verificar inmediatamente el artículo del FT.

(US$1 = 0,8621 euros) (Información de Disha Mishra en Bengaluru; Ludwig Burger en Fráncfort; edición de Himani Sarkar y Friederike Heine; edición en español de Paula Villalba)