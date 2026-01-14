Alemania y Francia participarán en misión militar europea en Groenlandia

Alemania y Francia anunciaron este miércoles que enviarán efectivos para participar en una misión militar europea en Groenlandia esta semana para apoyar a Dinamarca, ante las amenazas de Estados Unidos de tomar este territorio del Ártico.

El Ministerio de Defensa de Alemania afirmó que "el objetivo es examinar las condiciones marco para posibles contribuciones militares destinadas a apoyar a Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo, en el ámbito de las capacidades de vigilancia marítima".

El ejército de Francia informó que también enviará militares a la misión europea, sin dar más precisiones, después de que Suecia anunciara este miércoles que desplegó efectivos en Groenlandia, a petición de Dinamarca.