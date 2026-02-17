Alemania y Francia presentan propuestas para simplificar las normas financieras de la UE

Por María Martínez

BERLÍN, 17 feb (Reuters) - Francia y Alemania han instado a la Comisión Europea a presentar un ambicioso "paquete de simplificación de los servicios financieros" para que las normas de la Unión Europea sean más fáciles de aplicar y menos gravosas para las empresas, según una carta a la que ha tenido acceso Reuters este martes.

En la carta dirigida a la comisaria de Servicios Financieros, María Luis Albuquerque, con fecha del viernes, el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, y su homólogo francés, Roland Lescure, identifican varias áreas en las que es posible simplificar la legislación de la UE en materia de servicios financieros, garantizando al mismo tiempo la estabilidad financiera.

Sostienen que no basta con introducir modificaciones selectivas en la legislación futura, sino que la UE también debe simplificar las normas ya vigentes, con el fin de reforzar el mercado único de servicios financieros y mejorar la competitividad global de las instituciones europeas.

Entre las áreas específicas señaladas, la carta destaca la racionalización de la presentación de informes, de modo que las transacciones del mercado financiero solo tengan que comunicarse una vez, basándose en las prácticas establecidas del mercado en lugar de en una regulación adicional, la derogación de las competencias delegadas no utilizadas y la simplificación de la presentación de informes cibernéticos.

Los ministros francés y alemán añaden en la carta que están preparando aportaciones sobre la regulación bancaria que compartirán con la Comisión a su debido tiempo. (Información de María Martínez; edición de Linda Pasquini; editado en español por Patrycja Dobrowolska)