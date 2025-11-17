Alemania y Países Bajos avanzan al Mundial tras grandes victorias en los últimos clasificatorios

Alemania goleó 6-0 a Eslovaquia el lunes completando su pase al Mundial tras un inicio impactante en la fase de grupos, ya que el campeón en cuatro ocasiones mantuvo su récord de siempre clasificar a la justa futbolística.

Los alemanes competirán en el escenario más grande del fútbol por la 21ª vez en 23 ediciones. No participaron en el Mundial inaugural de 1930 y no se les permitió participar en la edición de 1950.

Los Países Bajos, un rival de larga data de Alemania, también ganaron su grupo para llegar al torneo del próximo año que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Una victoria de 4-0 sobre Lituania permitió a los holandeses clasificarse con un récord invicto, terminando por delante de Polonia.

Eslovaquia y Polonia estarán en los playoffs, cuyo sorteo se llevará a cabo el jueves.

Alemania y los Países Bajos se unieron a Inglaterra, Francia, Portugal, Croacia y Noruega como los equipos europeos que se han clasificado para el Mundial de 2026.

Los cinco lugares automáticos restantes se reservarán el martes cuando se complete la fase de grupos.

Manejando la presión

Fue Eslovaquia la que sorprendió a Alemania con una derrota de 2-0 en la primera ronda de partidos del Grupo A. Esa fue solo la tercera derrota de los alemanes en la clasificación para el Mundial, pero han respondido con cinco victorias consecutivas, culminando con la contundente derrota de Eslovaquia en Leipzig, donde la presión estaba firmemente sobre el equipo de Julian Nagelsmann.

Cuatro de los goles llegaron en la primera mitad; Leroy Sane anotó dos veces después de los goles de Nick Woltemade y Serge Gnabry.

Los goles de la segunda mitad fueron de dos jugadores de Leipzig: el suplente Ridle Baku y Assan Ouédraogo, un mediocampista de 19 años que debutaba.

Alemania entró al juego necesitando solo un empate y terminó tres puntos por delante de Eslovaquia.

Ningún equipo ha llegado a la final del Mundial más veces que Alemania. Fue el ganador en 1954, 1974, 1990 y 2014, las tres primeras como Alemania Occidental, y subcampeón en 1966, 1982, 1986 y 2014.

Sin embargo, Alemania ha sido eliminada en la fase de grupos en los dos últimos Mundiales, lo que ha dañado su estatus como potencia global.

Goleada de los Países Bajos

Los Países Bajos tendrán otra oportunidad de ganar ese esquivo primer trofeo del Mundial, cuatro años después de salir del torneo de 2022 en una dramática derrota por penales ante la Argentina de Lionel Messi en los cuartos de final.

Un empate con Lituania el lunes también habría sido suficiente para los holandeses, que comenzaron el juego tres puntos por delante de Polonia, pero terminaron anotando goles en Ámsterdam, comenzando con Tijjani Reijnders en el minuto 16.

Cody Gakpo hizo el 2-0 desde el punto de penalti en el minuto 58 y hubo más goles de Xavi Simons y Donyell Malen, quien anotó con un potente esfuerzo al final de su carrera en solitario que comenzó dentro de su propia mitad.

Los Países Bajos han sido subcampeones en el Mundial tres veces: en 1974, 1978 y 2010.

