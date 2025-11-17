Alemania y Países Bajos, dos nuevos clasificados al Mundial 2026

Con sendas goleadas ante Eslovaquia y Lituania, Alemania y Países Bajos se clasificaron este lunes para el Mundial 2026 y ya son 34 las selecciones que dirán presente en el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La cuatro veces campeona mundial Alemania goleó 6-0 a Eslovaquia y se quedó con el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias europeas, relegando a su derrotada al segundo puesto y con ello al repechaje europeo.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann ganó en Leipzig (Alemania) con goles de Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29'), Leroy Sané (36', 41'), Ridle Baku (67') y Assan Ouedraogo (79').

De esta manera, Alemania se garantizó el estatus de cabeza de serie para el sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Países Bajos, por su parte, goleó 4-0 a Lituania y aseguró la primera posición del Grupo G.

Tijjani Reijnders (16'), Cody Gakpo (58', de penal), Xavi Simons (60') y Donyell Malen (62') anotaron los tantos de la Oranje.

Polonia, que necesitaba la derrota de Países Bajos y una goleada a Malta para quedar primera de grupo, ganó 3-2 y ahora tratará de acceder al Mundial a través del repechaje.

De esta manera, ya son 34 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 14 plazas por atribuir para un Mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos (7)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)

Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

Canadá: Vancouver, Toronto.

