Alemania y Países Bajos sellan sus boletos al Mundial 2026

La tetracampeona Alemania y la tres veces finalista Países Bajos certificaron este lunes su clasificación al Mundial 2026, mientras que Polonia y Eslovaquia tendrán una segunda oportunidad en el repechaje.

La Mannschaft, que había generado dudas desde su derrota en Bratislava (2-0) en septiembre, se vengó de Eslovaquia con una goleada 6-0 en Leipzig, dejando el partido resuelto antes del descanso.

Goles de Nick Woltemade (18'), Serge Gnabry (29') y un doblete de Leroy Sané (36', 41'), asistido en ambas ocasiones por Florian Wirtz, noquearon a los visitantes.

Hubo tiempo también para los estrenos: Ridle Baku (67') y Assan Ouedraogo (79') anotaron sus primeros tantos con la selección, ambos pocos minutos después de haber entrado al césped.

Alemania disputará en Norteamérica su vigesimoprimer Mundial (de 23 ediciones), si bien sus dos últimas participaciones han terminado en decepción al quedar eliminada en la fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022.

Woltemade, en racha

Además, Alemania se garantizó el estatus de cabeza de serie para el sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Apenas un mes después de su primer gol con la selección, Woltemade cierra las eliminatorias europeas con cuatro dianas, ofreciendo garantías de poder ocupar el centro del ataque alemán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Eslovaquia, segunda de la serie, buscará su boleto en el repechaje europeo.

En el otro partido del grupo, Irlanda del Norte se impuso 1-0 a Luxemburgo, que termina con pleno de derrotas.

En Ámsterdam, mientras tanto, Países Bajos dio el último paso para garantizar la clasificación, al golear 4-0 a Lituania y asegurar el liderato de la llave G que tenía ya prácticamente en sus manos.

Doce Mundiales para la Oranje

Tijjani Reijnders (16'), Cody Gakpo (58', de penal), Xavi Simons (60') y Donyell Malen (62') anotaron los tantos de la goleada de la Oranje, que se clasifica para su duodécimo Mundial, torneo en el que ha disputado tres finales (1974, 1978 y 2010).

Segunda en el grupo, Polonia necesitaba un descalabro de los neerlandeses, que tenían una ventaja de goles de +13 antes de esta jornada, y golear en su visita a Malta para clasificar directamente al Mundial.

Sin embargo, el combinado liderado por Robert Lewandowski sufrió más de la cuenta para cerrar la fase de grupos con victoria 3-2.

Polonia, invicta desde la llegada al banquillo en septiembre de Jan Urban, buscará su décima participación mundialista a través del repechaje europeo.

En el grupo L, que llegaba ya decidido a esta última jornada, la clasificada Croacia remontó para ganar 3-2 de visita a Montenegro, mientras que República Checa, que jugará el repechaje, goleó 6-0 en casa a Gibraltar.

