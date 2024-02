BRUSELAS (AP) — Polonia y Alemania, dos de la potencias militares europeas, afirmaron el martes que no enviarán tropas a Ucrania, luego de que se dieron a conocer reportes de que algunos países de Occidente podrían considerar la posibilidad de mandar soldados a la guerra con Rusia.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también señaló que la alianza militar que encabeza Estados Unidos no tiene planes de enviar soldados a Ucrania, después de que otros mandatarios europeos confirmaron que tampoco mandarían a sus fuerzas.

El Kremlin, por su parte, advirtió que si la alianza envía tropas de combate, entonces sería inevitable un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. “En este caso, necesitamos hablar no sólo de la posibilidad, sino de la inevitabilidad (del conflicto)”, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los reporteros.

La advertencia de Moscú se produjo un día después de que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que no se debía “descartar” un eventual envío de tropas de países occidentales, durante una conferencia de funcionarios de alto nivel de más de 20 naciones de Occidente que respaldan a Ucrania.

El canciller alemán, Olaf Scholz, parecía tener una opinión distinta de lo que pasó en París. Dijo que los participantes habían acordado “que no habría tropas terrestres, ni soldados en territorio ucraniano que sean enviados por Estados europeos o Estados de la OTAN”.

Scholz dijo que también hubo consenso de que “los soldados que operen en nuestros países tampoco participan activamente en la guerra”.

Mientras Macron luce cada vez más aislado y ante las fuertes críticas de los políticos franceses de oposición a su insinuación de que se podría sopesar el envío de tropas terrestres, el gobierno del presidente francés trató el martes de aclarar sus comentarios.

El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, dijo que hubo discusiones, pero no un consenso, en la conferencia sobre llevar a cabo operaciones de retiro de minas y adiestramiento militar en Ucrania, lejos de las líneas del frente.

“No es enviar tropas para librar una guerra contra Rusia”, señaló el ministro.

La idea de enviar tropas ha sido un tema tabú, en especial mientras la OTAN intenta no verse arrastrada a una guerra más amplia con Rusia, que cuenta con armas nucleares. Nada impide que los miembros de la OTAN se unan a una labor de ese tipo de forma individual o en grupos, pero la organización por sí misma sólo se involucraría si sus 31 países miembros están de acuerdo.

Stoltenberg comentó a The Associated Press que los “aliados de la OTAN están proporcionando un respaldo sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y lo intensificamos tras la invasión a gran escala. Pero no hay planes para que haya tropas de combate de la OTAN sobre el terreno en Ucrania”.

Durante una reunión en Praga el martes, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo: “Polonia no tiene planeado enviar a sus tropas a Ucrania”. Y su homólogo checo, Petr Fiala, insistió en que su país “ciertamente no quiere enviar a sus soldados”.

Janicek informó desde Praga. Los periodistas de The Associated Press Geir Moulson en Berlín, Monika Scislowska en Varsovia, Elise Morton en Londres y John Leicester en París, contribuyeron a este despacho.