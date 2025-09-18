Alerta de tsunami por sismo de magnitud 7,8 frente a las costas del oeste de Rusia

Un sismo de magnitud 7,8 se registró este viernes frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pocos días después de otro fuerte sismo en la misma zona.

El temblor ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de 10 kilómetros según el USGS, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

Videos publicados en las redes sociales rusas mostraban muebles y lámparas temblando en las casas, mientras que otro mostraba un auto estacionado balanceándose hacia adelante y hacia atrás en una calle.

La delegación local del servicio geofísico estatal ruso estimó una magnitud menor de 7,4 e informó de al menos cinco réplicas.

"Esta mañana se pone a prueba una vez más la resistencia de los residentes de Kamchatka", dijo el gobernador de la región, Vladimir Solodov, en Telegram.

"Por el momento no hay informes de daños. Pido a todos que mantengan la calma. Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población", añadió.

La península de Kamchatka se encuentra en el conocido como Cinturón de Fuego, área que rodea la mayor parte del océano Pacífico con fuerte actividad sísmica.

En julio, un megasismo de magnitud 8,8 frente a la costa de la región provocó un tsunami que arrasó parte de un pueblo costero.

