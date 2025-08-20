Alerta en Carolina del Norte por huracán Erin

Erin ya es un gran huracán, con vientos que se extienden hasta 150 kilómetros con fuerza de tormenta tropical. Se espera que siga siendo un huracán esta semana mientras crece en tamaño a medida que continúa su avance a través del Atlántico y finalmente se pierda en el mar.

Erin se intensificará el miércoles y jueves, y su campo de viento se ampliará significativamente, alimentando peligrosas corrientes de ráfaga y olas masivas a lo largo de la costa este durante toda la semana, advirtieron los expertos meteorológicos.

Muchas playas han prohibido nadar a medida que Erin se acerca.

Se prevé que el huracán "peligroso" Erin traiga inundaciones costeras, olas masivas, vientos con fuerza de tormenta tropical, marejada ciclónica y fuertes corrientes que amenazan la vida a Carolina del Norte, afirmó este miércoles el gobernador Josh Stein.

Stein ha emitido un estado de emergencia en todo el estado.

"Nadie debería estar en el océano", enfatizó.

Más de 2000 personas han sido evacuadas en ferry de la isla Ocracoke, parte de los Outer Banks de Carolina del Norte, siguiendo las órdenes de evacuación obligatorias, según la oficina del gobernador.

En la cercana isla Hatteras se espera que los peores impactos del huracán Erin comiencen esta noche, cuando se produzca la marea alta, dijo el jefe del Escuadrón de Rescate de la Isla Hatteras, Jack Scarborough.

Los estados de alerta se establecieron desde Miami hasta Long Island, Nueva York.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, prohibió hoy la natación en las playas de la ciudad de Nueva York debido a las fuertes mareas.

"Incluso si eres un nadador experimentado, es importante: las playas están cerradas", advirtió el alcalde Adams.

El gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy también está instando a todos los bañistas del estado a evitar ir al océano esta semana.

Los expertos meteorológicos advirtieron sobre fuertes ráfagas de viento que podrían provocar inundaciones costeras, que amenazan la vida, durante el resto de la semana.

Los avisos de alto oleaje están en vigor desde Florida hasta Massachusetts, y el miércoles marca el pico para las olas peligrosas y destructivas. (ANSA).