Alerta en Chile por proyecto en favor de 370 violadores de derechos humanos

La iniciativa legal, promovida por la oposición de derecha, busca que adultos mayores -desde 70 años en hombres y 60 en mujeres-, puedan terminar de cumplir sus condenas con arresto domiciliario total.

Durante la discusión en sala, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó el rechazo a la iniciativa, apuntó a falencias técnicas y señaló que es contraria al Estatuto de Roma y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que regula crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios.

El secretario de Estado afirmó que, de aprobarse, la ley permitiría que sean excarcelados quienes han cometido gravísimos crímenes: 370 violadores de derechos humanos y otros 365 reos comunes; de ellos 192 son por abuso sexual y 155 por violación, el resto por homicidios y parricidios.

Según el senador Francisco Chahuán, uno de los autores del proyecto, este "no persigue impunidad, sino la humanización del castigo penal" y que los reos puedan morir dignamente, fuera de recintos penitenciarios. Una de las escenas más duras en la discusión se vivió con la intervención del senador socialista Fidel Espinoza, que calificó la iniciativa de "vil" y "macabra".

Dirigiéndose a su par Chahuán, señaló: "Me duele tu proyecto".

Relató que él tenía tres años "cuando quedé sin padre, me lo asesinaron de la manera más vil y dejaron a mi madre con cuatro hijos". Y con la voz quebrada afirmó que ella luchó 48 años buscando justicia y murió en esa tarea.

Asimismo, señaló que ese "sanguinario", el carabinero René Villarroel, conocido como "Juan Metralla" y que cumple 77 años estos días, además violó a dos jóvenes de 17 años y fue parte de un consejo de guerra que fusiló, sin juicio, a campesinos.

"Antes de llevar a estos jóvenes campesinos dirigentes al lugar donde los iban a asesinar, vilmente, los colgó en un helicóptero de Carabineros, los paseó por los campos de Fresia y de Purranque", según consta en la sentencia. (ANSA).