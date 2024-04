Alerta en consulado de Irán en París tras reporte de hombre vistiendo chaleco con explosivos

PARÍS (AP) — La policía de París indicó el viernes que lleva a cabo una operación en el consulado iraní después que un testigo reportó haber visto a un hombre afuera con una granada de mano y un chaleco con explosivos.

Un funcionario de la policía de París dijo que el hombre fue descubierto alrededor de las 11:00 (0900 GMT) del viernes y que la policía lanzó una operación especial tan pronto como las autoridades fueron alertadas. De momento se desconocen los motivos del hombre.

Hasta el momento no hay reportes sobre ninguna explosión y no se han realizado arrestos, indicó el funcionario, quien al no tener autorización para hablar públicamente sobre el tema pidió no ser identificado, según la política policial.

Imágenes transmitidas por la televisión francesa y en redes sociales mostraron a policías rodeando el edificio.

El incidente sucede en un momento de tensión intensa en Oriente Medio.