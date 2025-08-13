Alerta en EEUU por "bacterias carnívoras", más muertes

Esta bacteria puede causar la temida fascitis necrosante, una enfermedad grave sin cura.

El "vibrio vulnificus" es responsable de al menos 60 casos y una docena de muertes. Sin embargo, los datos se consideran incompletos.

Los estados del sureste de la Unión se ven particularmente afectados, pero la bacteria ya llegó a zonas cercanas al Atlántico, como Maryland, Delaware e incluso Rhode Island.

Se registraron oficialmente cinco muertes en Florida, cuatro en Luisiana y una en Carolina del Norte.

Las infecciones pueden ser causadas por el vibrio vulnificus cuando penetra en heridas, incluso las más pequeñas, presentes a menudo de forma inadvertida en la piel.

Según los expertos, la causa de la propagación de la bacteria reside en el cambio climático, en particular el aumento de la temperatura en bahías, océanos y ríos.

El microorganismo prolifera especialmente en aguas salobres.

El número de casos registrados en agosto es particularmente alto, y la presencia de la bacteria aumentó de forma constante en los últimos siete años.

Cada año, se reportan aproximadamente entre 150 y 200 casos de fascitis necrosante en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y uno de cada cinco es mortal. (ANSA).