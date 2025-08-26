Alerta por riesgo de fuga de Bolsonaro: nuevas medidas

En un comunicado oficial enviado al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, la Fiscalía General declara que "considera oportuno recomendar que la policía despliegue equipos de respuesta a emergencias permanentes para el monitoreo en tiempo real".

La iniciativa responde a una solicitud del diputado Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores del presidente Lula da Silva en la Cámara baja, quien enfatizó el "riesgo concreto de fuga de Bolsonaro" y subrayó la proximidad de su residencia con la Embajada de Estados Unidos.

Semanas atrás, el exmandatario debió declarar ante la Justicia ante el hallazgo en uno de sus celulares de un supuesto plan de fuga a la Argentina, para pedir asilo político a su aliado y amigo, el presidente Javier Milei.

La solicitud de mayor seguridad también se produce en vísperas del inicio del juicio contra el supuesto "núcleo" de la trama golpista, programado para el 2 de septiembre, que lleva al ex jefe de Estado al banquillo de los acusados.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica desde el 4 de agosto, por orden del juez De Moraes. (ANSA).