Alerta roja en la Premier League para un Liverpool obligado a reaccionar

Después de su goleada 1-5 del miércoles en Liga de Campeones en Fráncfort, el Liverpool afronta con ilusiones renovadas su visita del sábado al Brentford, en la 9ª jornada de una Premier League en la que lleva tres derrotas consecutivas.

El vigente campeón de Inglaterra cayó en sus últimos partidos ligueros ante Crystal Palace, Chelsea y Manchester United, por lo que un nuevo revés, ante un equipo que es decimotercero en la tabla, dispararía ya todas las alarmas en Anfield.

La victoria en Alemania fue convincente y el entrenador Arne Slot se mostró contento con ella, aunque sin dejarse llevar por la euforia.

"Somos el Liverpool. Ganar un partido no es como para estar celebrando hasta mañana, pero estoy muy satisfecho con este triunfo", afirmó el técnico neerlandés.

Durante ese partido ante el Eintracht tuvo que sustituir en el descuento al atacante sueco Alexander Isak por un problema físico.

Las últimas derrotas ligueras han hecho caer al Liverpool al tercer puesto de la clasificación de la Premier League, a cuatro puntos del líder Arsenal, que el domingo tiene un derbi londinense contra el Crystal Palace (8º).

El Arsenal está en un momento dulce y viene de aplastar 4-0 al Atlético de Madrid en la Champions. Los Gunners solo han recibido tres goles en doce partidos esta temporada.

Otro de los duelos atractivos del fin de semana en Inglaterra mide al Aston Villa (11º) con el Manchester City (2º).

Los Citizens son segundos de la clasificación, a tres puntos del liderato. Han encadenado tres victorias seguidas en la Premier League y este martes lograron una victoria importante en Champions en su visita al Villarreal español (0-2).

Por su parte, el Manchester United (9º), después de dos triunfos seguidos, recibirá al Brighton (10º) el sábado, mientras que el Chelsea (5º) tratará de confirmar una buena dinámica en su duelo como local contra el Sunderland (7º).

-- Programa de la 9ª jornada de Premier League y clasificación:

- Viernes:

(19h00 GMT) Leeds - West Ham

- Sábado:

(14h00 GMT) Newcastle - Fulham

Chelsea - Sunderland

(16h30 GMT) Manchester United - Brighton

(19h00 GMT) Brentford - Liverpool

- Domingo:

(14h00 GMT) Bournemouth - Nottingham

Arsenal - Crystal Palace

Aston Villa - Manchester City

Wolverhampton - Burnley

(16h30 GMT) Everton - Tottenham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 19 8 6 1 1 15 3 12

2. Manchester City 16 8 5 1 2 17 6 11

3. Bournemouth 15 8 4 3 1 14 11 3

. Liverpool 15 8 5 0 3 14 11 3

5. Chelsea 14 8 4 2 2 16 9 7

6. Tottenham 14 8 4 2 2 14 7 7

7. Sunderland 14 8 4 2 2 9 6 3

8. Crystal Palace 13 8 3 4 1 12 8 4

9. Manchester United 13 8 4 1 3 11 12 -1

10. Brighton 12 8 3 3 2 12 11 1

11. Aston Villa 12 8 3 3 2 8 8 0

12. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0

13. Brentford 10 8 3 1 4 11 12 -1

14.

Newcastle 9 8 2 3 3 7 7 0

15. Fulham 8 8 2 2 4 8 12 -4

16. Leeds 8 8 2 2 4 7 13 -6

17. Burnley 7 8 2 1 5 9 15 -6

18. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10

19. West Ham 4 8 1 1 6 6 18 -12

20. Wolverhampton 2 8 0 2 6 5 16 -11

bur-dam-dr