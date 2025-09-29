Alerta roja por fuertes lluvias obliga a aplazar el Valencia-Oviedo

Las fuertes lluvias registradas en la región española de Valencia, en alerta roja por "peligro extraordinario", obligaron a aplazar el partido Valencia-Oviedo, previsto para este lunes, anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"La celebración del encuentro, dado lo ajustado del calendario y a fin de no causar un mayor perjuicio a las personas desplazadas a Valencia, se producirá mañana (martes)", a las 18H00 GMT, señaló la organización en un comunicado.

El choque se jugará "siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan la disputa del encuentro en las adecuadas condiciones de seguridad para los intervinientes y asistentes, y las autoridades autoricen igualmente su disputa por haber desaparecido la situación de alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)", agregó la nota.

Las escuelas y colegios permanecieron cerrados este lunes en la ciudad de Valencia, al igual que otros espacios públicos.

En octubre de 2024, unas mortíferas inundaciones en la región de Valencia provocaron 235 muertes y varios partidos fueron pospuestos.

Las lluvias torrenciales que causaron las inundaciones fueron consecuencia de un fenómeno meteorológico llamado dana, cuyos efectos se vieron intensificados por el cambio climático y la densa urbanización de las zonas afectadas.

