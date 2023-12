escuchar

Las complicaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana por la creciente del Río de la Plata comienzan a normalizarse, pero un nuevo pronóstico pone otra vez en alerta los sistemas para la noche de hoy y la madrugada de mañana. Desde anoche el agua se está replegando, aunque en las próximas horas la situación podría cambiar.

Según confirmaron desde el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el Río de la Plata tendrá una crecida de 2,20 metros después de la medianoche, un nivel más bajo que la subida de anoche que alcanzó los 3,62 metros para convertirse en la más elevada de los últimos 13 años.

La crecida también se sentirá en los puertos de La Plata y San Fernando, dos distritos castigados por las inclemencias climáticas de las últimas horas, con subidas de 2,10 metros a las 23 y 2,30 metros durante la madrugada, respectivamente.

“Nuestros pronósticos son cada 12 horas y todo parece indicar que mañana por la tarde la situación podría comenzar a normalizarse”, explicaron desde el SHN. “Pero todo dependerá de los vientos y de otros factores que pueden alterar la previsión”, aclararon.

Después de alcanzar los niveles más elevados desde 2010 el Río de la Plata comenzó a replegarse desde la madrugada, aunque el daño ya estaba realizado en la ciudad y en varios distritos del conurbano como Tigre, Avellaneda, Quilmes y Ensenada, además de San Fernando y La Plata. Hace 13 años el nivel había llegado a 3,58 metros de altura y anoche superó los 3,60 metros en Buenos Aires; en La Plata llegó a 3,40 metros y en San Fernando, a 3,60.

El descenso se viene manifestando desde anoche y está previsto que para las 19 de hoy sea de 1,10 metros, ubicándose a tan solo 70 centímetros de los valores normales. Pero los efectos de los vientos provocarán una nueva crecida que se manifestará desde la noche.

Consecuencias

Anoche la crecida superó los dos metros respecto de los valores usuales con el agua que comenzaba a llegar a las calles y los municipios y activó operativos de contingencia para asistir y evacuar a las familias afectadas. La Ciudad de Buenos Aires y la zona costera del norte y el sur del conurbano bonaerense fueron los más afectados.

La crecida del Río de la Plata alcanzó un nivel máximo anoche y aunque está bajando, se espera una nueva subida Alejandro Guyot

En Quilmes hubo 100 evacuados por los efectos de la sudestada que ya están regresando a sus domicilios en forma progresiva y en la medida que el agua comienza a bajar. La zona más afectada fue la Ribera, donde se concentraron los quilmeños más afectados, por la sudestada y por el temporal, que debieron ser trasladados a cuatro centros de asistencia.

“Hace 48 horas que trabajamos con 1500 personas en la calle dando todo tipo de asistencia en distintos puntos. El agua ya está escurriendo, está en su cauce normal, es cuestión de tiempo para que baje y que todos los damnificados puedan regresar a sus domicilios”, explican desde el municipio que conduce Mayra Mendoza.

En San Fernando, en tanto, el pico máximo de la crecida del río fue de 3,60 metros 40 minutos después de la medianoche, según fuentes municipales. “El albardón y las estaciones de bombeo funcionaron eficazmente por lo que no hubo inundaciones y el agua no llegó a zonas urbanas. No tuvimos evacuados en el distrito”, explicaron.

Mientras que en Punta Lara, partido de Ensenada, anoche hubo más de 70 evacuados y hoy continuaba el operativo de contención y asistencia a los vecinos que fueron trasladados al Polideportivo local. Hay 50 unidades en la calle trabajando para atender a quienes lo demanden. La situación, también allí, está volviendo a la normalidad en la medida que el agua comienza a bajar.

La de ayer fue la crecida más violenta del Río de la Plata desde septiembre de 2010 cuando hubo más de 1400 evacuados. En esa oportunidad había sido el evento más grave de la última década, según el SHN que informó que el nivel del río llegó a su punto más alto en los 3,58 metros.

