Alerta sobre intromisión del crimen organizado en el deporte en América

El crimen organizado ha aumentado su participación en el deporte en América para obtener ganancias o lavar dinero, lo que amenaza las competiciones deportivas en el continente, alertó una agencia de la ONU en un informe presentado este viernes.

El reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) está basado en el estudio de 15 países del continente, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia.

“Cada vez más se ve que la corrupción en el deporte se está volviendo más sofisticada, sistemática y transnacional, con un incremento también de la participación de grupos de delincuencia organizada”, dijo Tarsila Klein, una responsable de UNODC en Brasil, en la presentación del informe en una videoconferencia.

Según el reporte, “la amenaza que representan la corrupción y otros delitos e ilícitos para el deporte en las Américas y el Caribe está creciendo” y “está poniendo en peligro el impacto social y económico positivo” de las competiciones deportivas en el continente.

El informe asegura que el crimen organizado consigue ganancias o lava dinero con sus actividades criminales a través de varias modalidades. Una de ellas es la adulteración de las competiciones deportivas para sacar un beneficio económico.

También destaca la infiltración de grupos criminales en la promoción de apuestas ilegales a través de internet. Según la agencia de la ONU, anualmente se mueven hasta US$1,7 billones en apuestas ilícitas controlados por el crimen organizado en todo el mundo.

“En nuestro continente americano hemos detectado que la manipulación de competencias puede estar vinculada a grupos de la delincuencia organizada y, con frecuencia, con vínculos transnacionales relacionados también con apuestas ilegales y lavado de dinero”, afirmó Andrés Ramírez, de UNODC en México.

El informe también advierte sobre el riesgo de corrupción en el proceso de organización de grandes torneos deportivos, como el Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, así como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o los Panamericanos de Lima 2027 debido a los elevados presupuestos asignados para obras y contratos.

Además, denuncia la explotación de deportistas por parte de clubes, patrocinadores, intermediarios o agentes en la negociación de contratos.

El estudio indica que en 2024 el gasto global en transferencias internacionales de futbolistas masculinos alcanzó US$8590 millones.

“La vulnerabilidad del deporte a la corrupción en las Américas y el Caribe es evidente”, dice el documento, que pide a los gobiernos revisar sus legislaciones y aumentar la cooperación internacional para combatir este flagelo de una manera más eficaz.

“Cada vez más, identificamos que la delincuencia organizada está explotando las vulnerabilidades por la falta de regulaciones”, lamentó Klein.

