"Tenemos equipo para ganar los dos títulos que quedan; no hay excusas"

El capitán blaugrana no olvida sus problemas mentales y ayudará a Rubio en "lo que sea"

BARCELONA, 5 Mar. 2024 (Europa Press) -

El jugador y capitán del Barça de baloncesto Álex Abrines ha asegurado este martes que tener a Ricky Rubio en el equipo es "un regalo caído del cielo" y se ha mostrado seguro de que les ayudará a cumplir los objetivos de ganar Euroliga y Liga Endesa, mientras que le ayudará en lo que sea a superar los problemas mentales que llevaron al de El Masnou a dejar de jugar durante casi un año y que Abrines también vivió, de forma similar, antes de regresar al Barça.

En una entrevista a Europa Press, Abrines aseguró que tener a Ricky Rubio "es un regalo caído del cielo". "Al final todo el mundo sabe lo que ha hecho Ricky Rubio durante todos estos años y puede aportar experiencia, su talento indiscutible y liderazgo. Creo que al final son virtudes muy buenas dentro de Ricky, que es un tío que conoce la casa y a la mínima que se ponga, seguro que nos ayuda", aseguró.

Abrines, capitán del primer equipo blaugrana, asistió a un encuentro con el resto de capitanes de los equipos de la base, desde el Barça Atlètic hasta el Mini, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y, desde allí, aseguró que Ricky Rubio "está en proceso todavía" de superar su bache mental, un "estrés crónico y ansiedad" como el propio Ricky explicó en su presentación con el Barça, hace apenas unos días.

"Ricky lleva un partido con nosotros y dos con la selección, y esto puede llevarle su tiempo. Es importante que vaya dando pasos adelante, y conociéndole seguro que habrá un pasito para atrás, esperemos que no sea muy largo. Que sea un pequeño pasito, pero aunque siempre hay problemas, lo importante es que con todo el trabajo que ya ha dedicado y lo que le quede, pues sepa transformar ese paso para atrás en dos para adelante", aportó Abrines.

"Entiendo que sí le ayuda tenerme cerca", aportó el alero balear, quien también optó por dejar la NBA y volver al Barça no sin antes pasar por un momento en el que el balón de baloncesto, lejos de ser su amigo, se convirtió en rival debido a problemas mentales. Situación muy parecida a la vivida, o la que vive ahora todavía, Ricky Rubio.

Así que Abrines, como compañero, capitán y amigo de Ricky Rubio, está a su lado para ayudar en lo que sea necesario. "Durante el proceso sí que he ido preguntándole, tampoco me he querido meter mucho. Pero si él me necesitaba, yo siempre le enviaba un mensaje preguntando cómo estaba, si me necesitaba, y le decía 'aquí estoy'. Una llamada, un vernos, lo que sea. Estoy aquí para ayudarle y él lo sabe. Pero espero que no necesite mi ayuda", se sinceró Abrines.

Y, a nivel personal, se abrió en canal. "A ver, lo tengo superado pero no lo he olvidado, lo dejaría así", comentó sobre sus problemas de salud mental, ya cosa del pasado. "Y obviamente sé por dónde he pasado y creo que tengo las herramientas, y he aprendido a tener las herramientas necesarias, para que no me vuelva a pasar. Detecto cuando estoy mal antes", reconoció.

Así, cuando ya detecta que las cosas no van bien, o que ha pasado algo que no le está gustando, actúa. "Cuando algo me está llevando otra vez al mal camino, a niveles muy bajos, tengo la capacidad ahora de relativizarlo todo y hablarlo con quien toque y ahí se ha quedado. No dejo que ese problema crezca", añadió, en este sentido.

De ahí que, tras el 'redebut' de Ricky Rubio con el Barça, en la Euroliga contra el AS Mónaco y con derrota, hablara con el base de El Masnou. "Hablé con Ricky y sí, le di un abrazo y le felicité cuando nos cruzamos en el vestuario después de atender a la prensa. Yo también, al final, me siento siempre identificado porque ya he pasado por ahí. Sé que es muy difícil volver. Me alegré por él y obviamente me hubiera alegrado más si le pudiéramos haber dado una victoria", aportó.

Persigue levantar la euroliga con ricky y en una nueva era

Preguntado por los objetivos de la temporada, el capitán 'culer' fue claro y aseguró que, tras perder la Copa del Rey contra el Real Madrid, quieren ganar la Euroliga --que no se gana desde París 2010, con Ricky en su primera etapa blaugrana-- y la Liga Endesa. "Podemos ganar, obviamente", aseguró.

"Tenemos equipo para ganar los dos títulos que quedan esta temporada; Euroliga y Liga Endesa. Sabemos cada año que no es fácil levantar títulos, pero al final somos el Barça. Siempre que hacemos un equipo es para ganar", apuntó. "Estamos muy cerca de las primeras posiciones. Hay que ir pasito a pasito, pero yo creo que el equipo está en el camino de llegar a competirla", señaló sobre la Euroliga.

Además, cree en la nueva era con Roger Grimau en el banquillo y con una plantilla muy renovada. "Siempre estás ajustando cosas, es verdad que ahora llevamos un rodaje y nos acercamos ya al tramo final de competición y ya nos conocemos todos. No hay excusas, porque ya hemos demostrado que podemos estar a un nivel muy alto, entonces queda juntarnos todos y el objetivo común es ganar e ir a por los títulos", reiteró a Europa Press.