Álex Corretja: "Estamos viviendo un gran momento en el tenis español y tenemos que disfrutarlo"

El extenista Álex Corretja asegura que el tenis español se encuentra "en un gran momento" que hay que "disfrutar" ante el inicio de un US Open en el que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz están en la primera línea de candidatos a conquistarlo, aunque ve "algo más delante en la casilla de salida" al balear y al ruso Daniil Medvedev, actual campeón.

"Pienso que estamos viviendo un gran momento y que tenemos que disfrutarlo. Me parece que es muy positivo, y además con dos aires tan distintos, con un Rafa consolidado y nuestro buque insignia, y ahora el nuevo aire fresco de Alcaraz, que ha arrastrado lo que son los adolescentes y que supone una nueva ilusión en el tenis español", declaró Corretja en una entrevista a Europa Press previa al US Open, competición que va a comentar para Eurosport.

El catalán se quiso también acordar de "Paula Badosa, Garbiñe Muguruza o Pablo Carreño, que gana en Montreal y se pone ahí en el foco". "A nivel español es bastante sorprendente porque creo que nunca hemos tenido a los cabezas número dos y número tres en el US Open, no lo recuerdo. En nuestra época, que estábamos Moyá y yo y los dos estábamos bastante arriba, pero probablemente estábamos el cinco o el seis", destacó.

Sin embargo, Corretja ve como "una pena" la baja por lesión de Alexander Zverev, por su ausencia y que ha provocado que a Nadal y Alcaraz les toque "en una hipotética semifinal". "Ojalá lleguen los dos porque sería una muy buena noticia ya que uno de los dos se colaría en la final", comentó.

De todos modos, opina que "no hay un clarísimo favorito" en esta edición. "Djokovic no va a competir y Rafa llega 'justito' de partidos, así que pienso que Medvedev es uno de los jugadores a tener en cuenta, con Rafa. Rafa, por cómo ha jugado este año, y Medvedev, porque es el campeón del año pasado, creo que son los dos que están algo más delante en la casilla de salida", explicó.

"Pero después mira cómo ha jugado Carreño, Coric, Tsitsipas, que también viene muy fuerte, o Alcaraz, que viene de menos a más y eso también es positivo. Y luego nunca sabes porque de repente Kyrgios va a ser un peligro porque ya viene jugando bien, jugó bien en Wimbledon y después ha estado bien en el verano, y también hay varios jugadores que son difíciles como Hurkacz o Fritz, todos estos son muy incómodos", desgranó Corretja.

El excapitán del equipo español de la Copa Davis se centró en el australiano, "que te lo puedes encontrar igual en tercera ronda o en octavos de final y es una bomba de relojería al que le toque porque al final te puede cortar el físico por lo sano".

"tiene mucho mérito ver que hay varios jugadores con opciones"

Según lo que suceda en el US Open, hasta cuatro tenistas (Medvedev, Nadal, Alcaraz y Tsitsipas) podrían acabar el torneo como número uno del mundo, algo que Corretja califica de "un poco atípico". "Entre otras cosas porque en los últimos 20 años han dominado tres y no salía de ellos, se lo repartían y no había casi posibilidades porque, entre otras cosas, se llevaban muchos puntos por los demás", advirtió.

Para Corretja, esta igualdad "va a convertir" el US Open "en algo muy interesante". "Al final empezábamos los 'Grand Slams' de chicos en los últimos años diciendo que sería este jugador o este otro y difícilmente nos equivocábamos", apuntó.

"Tiene mucho más mérito ahora el ver que hay varios jugadores con opciones, aunque de los 128 no todos las tienen porque la realidad es que no todo el mundo está capacitado para ganar el torneo y se va a limitar a los cinco, seis, siete jugadores que están ahí", argumentó.

Por ello, reconoce que le "sorprendería mucho ver" que gana alguien que esté "fuera de los 40 primeros del ranking ATP" como pudo suceder el año pasado en el cuadro femenino con la victoria de la británica Emma Raducanu. "En el lado de los chicos a día de hoy no lo veo, aunque es verdad que el nivel cada vez está más equilibrado", señaló.

"lo que más percibo es la ilusión gigante que hay por el us open"

Álex Corretja ve como "emocionante" esta edición del 'grande' neoyorquino por las sensaciones que se han levantado "en las últimas semanas respecto al tenis" y a "la ilusión que hay por ver a los jugadores y jugadoras".

"He estado todo el verano moviéndome bastante y todo el mundo que se me acerca me ha dicho que es apasionante lo que está pasando este año en el tenis con la explosión de Alcaraz, con la confirmación otra vez de que Rafa es un fuera de serie, de a ver qué sucede con las chicas o ahora con Serena Williams, que se va a retirar", recalcó.

Para Corretja, "más que algo en concreto", lo emocionante de este US Open "es el ambiente en general". "La gente está un poco pensando a ver qué va a pasar con Rafa, si está recuperado o no, de si Alcaraz va a poder aguantar la presión y las emociones, y por Medvedev, que el año pasado ganó. Creo que todo eso genera mucha ilusión con el torneo", relató.

El extenista afirma que "hay una expectativa tan alta" que él tiene muchas ganas de ponerse "los cascos y comentar partidos" porque "la gente lo está vibrando mucho" y eso aumenta su ilusión. "A partir de ahí dependerá lo que te guste más, un estilo de juego u otro, un jugador o una jugadora, pero lo que más percibo en el ambiente es la ilusión gigante que hay con el US Open", reiteró.

Sin embargo, el barcelonés no termina de atreverse a apostar por un campeón. "Cambia tanto todo, si hace frío, calor, si llueve, si juegas de día, de noche, es absurdo el tema de hacer un pronóstico", admitió. "Todo lo que no sea que gane Nadal, Medvedev o los que te he comentado me llamaría la atención, creo que es para lo que está tirando este torneo, que hay tenistas que te pueden sorprender, sí, pero pienso que a día de hoy están un poco por encima de ellos", concluyó.