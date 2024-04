Álex Corretja: "Si Nadal encuentra un buen ritmo, volverá a competir con los mejores en los mejores torneos"

El extenista español Álex Corretja cree que si Rafa Nadal es capaz de "encontrar un buen ritmo" volverá a competir contra "los mejores en los mejores torneos" y además consideró que si el balear está en los Juegos Olímpicos de París sería un "'notición'" porque querría decir que se "ha recuperado completamente" de sus problemas físicos.

"Una vez Nadal pueda competir, veremos de lo que es capaz a nivel profesional, pero es que eso es el segundo paso, a mí particularmente, es el que menos me preocupa. Si Rafa es capaz de encontrar un buen ritmo, volverá a tener una oportunidad de competir contra los mejores en los mejores torneos, pero para eso necesita también un poquito de consistencia que es lo que no está encontrando", explicó Corretja en una entrevista a Europa Press durante en un acto organizado por 'Rodilla' como patrocinador del Mutua Madrid Open.

El catalán tiene confianza en que Nadal pueda recuperar su mejor nivel, aunque reconoce que si fuera otro jugador "ya la hubiera perdido", pero que el de Manacor le da "el margen de duda" por lo que "ha demostrado y ha transmitido siempre".

"Por supuesto que cada vez es más difícil porque son muchas semanas, muchos meses sin competir, pero sinceramente creo que, si alguien es capaz de salir de una situación tan difícil, es Nadal. Ojalá así sea porque creo que se lo merece, la gente lo está deseando y sería el colofón más bonito a una carrera que para mí es inigualable", añadió Corretja sobre su deseo de volver a disfrutar del mejor Nadal.

El barcelonés apuntó que "psicológicamente" es una situación "muy incómoda" la que está viviendo el ganador de 23 'Grand Slams' porque "querer competir" y que tu cuerpo "no te lo permita" y ver que cada vez el tiempo "se te va agotando" es una situación desagradable para el mallorquín.

Por otro lado, de cara a los Juegos Olímpicos, el también comentarista y analista confía en que si Nadal puede estar, querrá hacerlo en "todo lo que le dejen". "Rafa no está solo para decidir si quiere jugar un torneo de dobles o no, él está para intentar dar el máximo en todo lo que juegue. Lo que pasa que no depende solo de él. Aun así, si Rafa está en los Juegos será una 'notición' porque querrá decir que se ha recuperado físicamente", añadió.

En cuanto a Carlos Alcaraz, Corretja no tiene duda de que "va a llegar a Madrid en plenitud". "Indian Wells fue muy importante para él, para recuperar su confianza y el ritmo que no había encontrado a principio de la temporada. Ahora lo veo muy bien, creo que este año va a ser muy bueno para él. Va a ganar grandes títulos y va a ser uno de los máximos favoritos en todos los torneos que compita seguro", aseguró del murciano, antes de conocerse la baja del murciano para el Barcelona Open Banc Sabadell.

"djokovic volverá a sumar algún gran triunfo este año"

Sobre el italiano Janik Sinner, llamado a ser el máximo rival del de El Palmar, Corretja cree que está "pegando muy duro" y que "no hay duda" de que cada vez va a estar "más cerca" de ganar grandes títulos "también en tierra". "Está claro que se tiene que adaptar un 'poquito' a la tierra batida, pero ya ha demostrado que es un gran jugador que tiene capacidad y calidad suficiente para hacerlo muy bien", explicó.

"En tierra tendrá que buscar un 'poquito' de diferentes alturas y variedad, pero es un chaval muy disciplinado, que está muy convencido de lo que quiere. No tengo duda de que va a ser uno de los grandes candidatos a todos los títulos que juegue. Veremos cómo se adapta a la tierra, pero yo ya le he visto jugar atrás y ya veías que iba como un tiro, o sea que yo espero lo mejor de Sinner también en tierra", remarcó Álex Corretja.

Además, el doble finalista de Roland Garros tiene claro que el año pasado de Novak Djokovic fue "una locura" por todo lo que consiguió y que ahora el serbio puede encontrarse en "un periodo de encontrar sus nuevas motivaciones y sus nuevos retos con el cambio de entrenador". "No tengo duda de que cuando lleguen a los torneos más importantes, va a volver a estar ahí", advirtió.

"Lo que le falta es recuperar un poco esa estabilidad que le ha llevado a ser el número uno y ganar 'Grand Slams' el año pasado. No tengo ninguna duda de que este año Djokovic volverá a sumar algún gran triunfo, estoy seguro de que va a tener una muy buena temporada todavía", recalcó el catalán.

En cuanto al estado del circuito, Corretja lo visualiza "muy abierto", tanto el masculino como el femenino, y que está en una "muy buena dinámica" y con partidos "muy atractivos". "La gira de tierra batida siempre es muy intensa y los partidos acostumbran a ser bastante más largos. Los jugadores tienen que buscar muchas soluciones y van a llegar al Mutua en muy buenas condiciones porque encaja muy bien en el calendario al llevar varias semanas compitiendo en tierra", puntualizó.

El barcelonés habló también del Mutua Madrid Open, que "siempre" es un torneo "muy bueno para el público" y donde las condiciones son un poco "más rápidas" que en otras citas de tierra por la altitud de la capital. "Hay jugadores que a lo mejor en otras condiciones u otras superficies no harían tanto daño, pero en Madrid les favorece. Espero que sea un torneo muy atractivo para los aficionados", deseó.

Por último, Álex Corretja analizó el actual estado del tenis español, al que ve en periodo algo complejo. "Está un poco en una travesía, no sé si en el desierto. Pero lo que no nos puede eclipsar son las victorias de Alcaraz o los éxitos de Nadal cuando está porque lo que es la realidad es que hemos perdido mucho porcentaje de jugadores y de jugadoras", opinó.

"En España tenemos mucha suerte porque hay grandes profesionales, entrenadores, preparadores físicos, médicos e infraestructura, y encima las Federaciones están haciendo un gran trabajo así que habrá que confiar que sigan subiendo", concluyó el campeón del Masters en 1998.