18/04/2022 VÍDEO: Álex de la Iglesia estrena 'Veneciafrenia': "El día a día es lo que me da más miedo. Tiene guiones espeluznantes". El próximo viernes 22 de abril llega a los cines 'Veneciafrenia', la nueva película de Álex de la Iglesia que, "desde la farsa y con tono grotesco" aborda en clave de terror un problema real que asola a muchas ciudades: el turismo de masas. "El día a día es lo que me da más miedo. Tiene guiones espeluznantes", asegura el director que con este filme inaugura The Fear Collection, el nuevo sello de terror que ha puesto en marcha en colaboración con Sony Pictures y Amazon Prime Video. CULTURA