Álex Márquez es subcampeón de MotoGP, Bagnaia gana el esprint en Malasia

El italiano Francesco Bagnaia ganó la carrera esprint del Gran Premio de Malasia, este sábado en el circuito de Sepang en la 20ª de las 22 citas de la MotoGP, donde el español Álex Márquez se aseguró matemáticamente el subcampeonato de esta temporada.

El pequeño de los hermanos Márquez, de 29 años, fue segundo de la carrera y ello le permite garantizarse acabar el campeonato en segunda posición, solo superado por su hermano Marc (32 años), que a finales de septiembre conquistó en Japón su séptimo título mundial en la categoría reina y que esta semana fue declarado baja para el resto de la actual temporada por una lesión en un hombro.

Por primera vez dos hermanos terminarán primero y segundo en la general final de la MotoGP.

"Campeones y subcampeones del mundo. Crecimos juntos, nos divertimos juntos, trabajamos juntos, sufrimos juntos y este año... ¡ganamos juntos! Te quiero, hermanito", escribió Marc Márquez en su cuenta de Instagram después de que Álex asegurara el subcampeonato.

Bagnaia (Ducati) dominó este sábado, ya que antes de ganar la carrera esprint se había impuesto en la sesión de clasificación que determinaba la pole position tanto para la distancia corta del sábado como para el Gran Premio del domingo.

Fue la tercera vez esta temporada que Bagnaia consigue la pole position.

Lo hizo además teniendo que pasar por la repesca de la Q1 para poder ganarse el derecho a estar en la segunda manga (Q2), la que decide la pole entre los doce pilotos más rápidos.

- Pole y victoria -

En la carrera del domingo, la principal de este fin de semana en Sepang, Bagnaia comenzará en la posición en punta, por delante de Álex Márquez y de su compatriota italiano Franco Morbidelli (Ducati-VR46), mientras que el francés Fabio Quartararo (Yamaha) arrancará cuarto.

Después de ganar el esprint del sábado, Bagnaia admitió que está extrañado por su irregularidad de este fin de semana en Malasia.

"La situación no está clara.

Ayer (viernes, en los ensayos clasificatorios) me fue muy mal y hoy soy de nuevo competitivo (...) Vamos a tener que entender qué ocurre", declaró.

El momento del doble campeón mundial (2022 y 2023) es efectivamente difícil de comprender ya que en las dos últimas citas del Mundial parecía completamente perdido, concluyendo el pasado domingo en Australia un fin de semana de pesadilla con un abandono, como le había ocurrido a principios de octubre en Indonesia.

Pero como si eso hubiera sido un mal sueño, el sábado resurgió de sus cenizas cuando no se le esperaba y transmitió sensaciones muy positivas de cara a la lucha por la victoria el domingo en Sepang.

No está en este fin de semana, y ya no estará en el resto de la temporada, el campeón Marc Márquez, que tiene el hombro derecho lesionado desde una caída en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia, el 5 de octubre.

El otro gran ausente en Sepang es el también español Jorge Martín, campeón de MotoGP en 2024 y que sufrió en septiembre una fractura de clavícula por una caída en el circuito japonés de Motegi.

