Álex Márquez gana el esprint del GP de Portugal a Acosta por solo 12 centésimas

Separados por menos de lo que dura un suspiro. El español Álex Márquez se impuso a su compatriota Pedro Acosta por solo 12 centésimas en la carrera esprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se disputó este sábado en el circuito de Portimao (sur).

El pequeño de los hermanos Márquez, que en la sesión de clasificación sufrió una caída que le impidió luchar por la pole, logró su segundo triunfo de la temporada en una carrera al esprint (12 vueltas, la mitad que el domingo).

"Teníamos que arriesgar partiendo quintos, pero he hecho una buena salida y he pensado que quizás teníamos algo más. La aceleración en la última curva era muy buena y podíamos atacar, aunque es verdad que he gastado más goma de lo debido", resumió el piloto catalán.

Completó el podio el italiano Marco Bezzecchi, a poco más de medio segundo de la dupla española, que con este resultado da un paso más para garantizar el tercer puesto final en la clasificación del campeonato.

Bezzecchi está por detrás en la general de los hermanos Márquez: Marc (ya campeón y que dio por concluida la temporada al operarse recientemente del brazo derecho) y Álex, que tiene asegurado el subcampeonato.

El italiano de Aprilia cuenta ya con 10 puntos de ventaja sobre su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), que se tuvo que conformar con la octava plaza en el esprint tras quedarse sin gomas, y del propio Acosta, a 29 puntos de Bezzecchi.

Tras una salida limpia en la que se conservaron las posiciones, Álex Márquez (Ducati-Gresini), que partía desde la segunda línea de la parrilla (en la quinta posición), logró adelantar dos posiciones y colocarse tras Bezzecchi y Acosta (KTM).

Bezzecchi se afianza en el Mundial

La carrera no se decidió hasta que faltaban cuatro vueltas, cuando Márquez superó al joven Acosta, quien a sus 21 años sigue persiguiendo una primera victoria en la categoría reina, mientras que Bezzecchi cedía algo de terreno ante el empuje de los dos españoles.

"Ha sido duro. Sabíamos que la moto sufre mucho con los neumáticos, lo hemos gestionado como hemos podido", explicó Acosta.

"Quise seguir en el grupo de cabeza, pero desgraciadamente Pedro y Álex eran mejores que yo", dijo por su parte el italiano.

"Lo di todo para seguir con ellos, pero no era lo suficientemente rápido", añadió.

Tras este trío de cabeza, completaron el Top 10 el francés Fabio Quartararo (4º), los italianos Fabio Di Giannantonio y Bagnaia, el galo Johann Zarco, los españoles Fermín Aldeguer y Pol Espargaró y el sudafricano Brad Binder.

En proceso de recuperación de sendas lesiones, el ya campeón del Mundo de MotoGP en 2025 y el vencedor en 2024, los españoles Marc Márquez (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia) fueron los grandes ausentes este fin de semana en el circuito de Portimao.

hdy/bde/mcd/avl/raa/pm