Álex Márquez gana el Gran Premio de Cataluña y corta la racha de su hermano Marc

El piloto español Álex Márquez (Ducati-Gresini) se impuso este domingo en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP por delante de su hermano Marc (Ducati) y del italiano Enea Bastianini (KTM), que completaron el podio.

La victoria del pequeño de los hermanos Márquez supone cortar la racha de siete victorias consecutivas de Marc y que este ya no tenga posibilidad matemática de conquistar el título de MotoGP el próximo fin de semana en Misano (Italia).

Álex Márquez, de 29 años, realizó una carrera soberbia y pese a ceder en algún momento la primera plaza a su hermano Marc, pasado el ecuador de la carrera demostró ser el más rápido en Montmeló.

Ya el sábado, en la carrera esprint, el pequeño de los Márquez tenía asegurada la victoria de no haberse caído a falta de cuatro vueltas para el final.

Por su parte, Marc Márquez, de 32 años, se acerca un poco más a su séptimo título de MotoGP (el noveno contando todas las categorías), con lo que igualaría al legendario Valentino Rossi, pero al quedar por detrás de su hermano no podrá conquistar el Mundial el próximo fin de semana en el Gran Premio de San Marino, en Misano, y tendrá que esperar, como mínimo, a la carrera en Japón.

Los dos hermanos celebraron el resultado de la carrera con sus aficionados congregados en Montmeló, donde los Márquez, originarios de la localidad de Cervera, a apenas un centenar de kilómetros al oeste del circuito catalán, corren en casa.

Con los puntos sumados en este fin de semana, Marc Márquez alcanza los 487 puntos y aventaja en 182 a Álex, segundo.

