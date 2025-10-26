Álex Márquez gana el Gran Premio de MotoGP en Malasia

Álex Márquez dominó el domingo el Gran Premio de Malasia de MotoGP y sumó su tercera victoria de la temporada, cruzando la meta con más de dos segundos de ventaja sobre su compatriota español Pedro Acosta.

Márquez, que este fin de semana se aseguró el subcampeonato del mundo por detrás de su hermano Marc, ganó por primera vez este año fuera de su país tras sus triunfos en los Grandes Premios de España y Cataluña.

El piloto de Honda Joan Mir se llevó el tercer puesto, mientras que Franco Morbidelli y Fabio Quartararo completaron los cinco primeros puestos.

El recién coronado campeón del mundo Marc Márquez estuvo ausente debido a una lesión que le ha obligado a apartarse de los circuitos por lo que queda de temporada.

Francesco Bagnaia, que salió desde la pole y ganó la carrera sprint del sábado, arrancó con fuerza en el caluroso y húmedo circuito de Sepang y mantuvo una ligera ventaja en la primera vuelta, con Acosta y Márquez pisándole los talones.

Pero Márquez atacó en la segunda vuelta, en la que el piloto de Ducati-Gresini rebasó a Bagnaia en una curva cerrada y mantuvo el liderato hasta la línea de meta.

Con Acosta acechando a Bagnaia, los tres pilotos en cabeza dejaron rápidamente atrás al resto de sus competidores.

Al llegar a la mitad de la carrera, el piloto italiano de Ducati se centró en defenderse de la intensa presión de Acosta, lo que permitió a Márquez aumentar su ventaja.

La presión de Acosta acabó dando sus frutos, ya que el piloto de KTM logró adelantar a Bagnaia en la vuelta 13 y situarse en segunda posición.

Sin inmutarse por la batalla que se desarrollaba detrás de él, Márquez cruzó la línea de meta en 40 min 09,249 s.

La jornada de Bagnaia terminó con un problema en la moto que le impidió terminar la carrera.

Previamente, la carrera de Moto3 se retrasó casi dos horas y se acortó tras una aparatosa colisión entre el recién coronado campeón del mundo José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de formación.

Ambos pilotos fueron trasladados en helicóptero al hospital, pero se encontraban conscientes.

