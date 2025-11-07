Álex Márquez lidera ensayos clasificatorios del GP de Portugal de MotoGP

El piloto español Álex Márquez (Ducati-Gresini) realizó este viernes el tiempo más rápido durante los ensayos clasificatorios del Gran Premio de MotoGP de Portugal, en una sesión disputada bajo una ligera lluvia.

El español, que tiene ya asegurado terminar en la segunda posición el mundial de pilotos, superó por tres centésimas de segundo al bicampeón mundial (2022, 2023) Francesco Bagnaia (Ducati).

Otro español, Pedro Acosta (KTM), terminó en tercera posición, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), cuarto.

En la clasificación del mundial de pilotos, Bezzecchi (3º) solo tiene cinco puntos de ventaja sobre su compatriota Bagnaia (4º), con 37 puntos por disputarse este fin de semana.

A falta de dos pruebas para el final del campeonato, Acosta también mantiene opciones matemáticas para acabar en tercera posición, pero está a 31 puntos de distancia.

Marc Márquez (Ducati), ya proclamado campeón del mundo, y su compatriota Jorge Martín (Aprilia), campeón en 2024, no participan en este Gran Premio debido a sus respectivas lesiones.

-- Clasificación de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Portugal, el viernes en el circuito de Portimao:

1. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 1:37.974 (C)

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) a 0.030 (C)

3. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 0.088 (C)

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 0.159 (C)

5. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 0.209 (C)

6. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 0.258 (C)

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.328 (C)

8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 0.408 (C)

9. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 0.450 (C)

10. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 0.469 (C)

11. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 0.577

12. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.623

13. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 0.624

14. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 0.679

15. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 0.788

16. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 0.900

17. Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati) 1.012

18. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1.096

19. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 1.156

20. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1.824

21. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 1.884

22. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 1.907

