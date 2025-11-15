Álex Márquez se lleva en Valencia el último esprint de la temporada MotoGP

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Valencia, la 22ª y última prueba de la temporada de MotoGP, mientras que su compatriota Pedro Acosta (KTM) quedó segundo.

"Estoy muy satisfecho porque desde el principio del fin de semana parecía que sufríamos más de lo habitual. Aquí es verdad que hoy no me esperaba ganar, había pilotos más fuertes que yo, pero hemos podido conseguir cuadrar una carrera casi perfecta", declaró Márquez al término de la carrera.

El piloto catalán subrayó que intentará imponerse el domingo en el GP para terminar el curso con un doblete.

"Es de esos objetivos que están ahí, que nunca han acabado de cuadrar. También en Malasia 2023 se me escapó el domingo y el otro día en Portimao (Portugal)", rememoró Márquez.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) completó el podio de esta carrera de sólo 13 vueltas (en comparación con las 27 del Gran Premio del domingo), que otorga puntos para el campeonato.

Al apagarse los semáforos, Márquez realizó una salida fulgurante, al igual que Acosta, quien partía desde la quinta posición en la parrilla.

"Mi única oportunidad (para intentar ganar) pasaba por ser muy agresivo desde el principio", explicó el piloto de KTM, quien buscará "volver a intentarlo" en la salida del Gran Premio el domingo.

"En cuanto me fui largo en la curva 8, supe que no alcanzaría a Álex porque empezaron a acumularse los problemas en mi moto en plan bola de nieve", afirmó Acosta.

El joven piloto de 21 años, que llegó a la élite en 2024, aún espera conseguir su primera victoria en MotoGP.

"Hemos vuelto a disparar al palo, veremos si mañana (domingo) marcamos un gran gol", aseguró el piloto murciano.

Saliendo desde la pole position por quinta vez esta temporada, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) cruzó la línea de meta en quinto lugar, por delante del campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo, que terminó séptimo con su Yamaha.

El campeón del mundo 2024 Jorge Martín (Aprilia), que regresó a la competición tras lesionarse a finales de septiembre en una caída en Japón, terminó en el vigésimo segundo y último puesto.

En el Mundial, Bezzecchi tiene asegurado el tercer puesto. Su último rival en la lucha por el podio final, el doble campeón del mundo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), acabó en la decimocuarta posición en el esprint, por lo que cae al quinto puesto de la clasificación general, detrás de Acosta.

Marc Márquez (Ducati), campeón de la categoría reina, no compite desde principios de octubre tras sufrir una caída en el Gran Premio de Indonesia.

