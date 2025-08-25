Alex Palou acaba segundo en Milwaukee y no podrá igualar el récord de victorias en una temporada de IndyCar

BARCELONA, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Alex Palou (DHL Chip Ganassi Racing) terminó este domingo en segunda posición el Gran Premio de Milwaukee, tan solo por detrás del danés Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing), quien con este triunfo impide que el catalán pueda alcanzar el récord de victorias en una misma temporada de IndyCar, ya que necesitaba sumar los dos últimos triunfos de la temporada para igualar con 10 a los estadounidenses AJ Foyt y Al Unser Sr.

Tras lograr su tercer campeonato consecutivo y el cuarto en los últimos cinco años en la última carrera en el Gran Premio de Portland, Palou partía desde la 'pole position' con el objetivo de lograr su noveno triunfo de la temporada y quedarse a uno del récord histórico. A pesar de unas primeras vueltas accidentadas, el catalán pudo mantener el liderato y acercarse a nueva victoria.

El piloto lituano-estadoudinense David Malukas (AJ Foyt Enterprises) se mostraba como la mayor amenaza de Palou, que tuvo suerte en su segunda parada, ya que el accidente de Will Power (Team Penske) llegó justo cuando el de Ganassi estaba terminando su parada, por lo que obtuvo una considerable ventaja respecto a Malukas.

Sin embargo, a 40 vueltas del final llegó la lluvia al Milwaukee Mile, lo que condenó al campeón. Varios pilotos decidieron entrar a 'boxes' para cambiar de neumáticos y uno de ellos fue el danés Christian Rasmussen, quien entró bajo bandera amarilla y puso ruedas nuevas, aprovechando el hecho de que los líderes no podían hacerlo.

El danés, que había arrancado noveno, aprovechó la ventaja de neumáticos para iniciar un gran remontada, que certificó tras pasar a Palou y colocarse en primera posición, una ventaja que ya no desperdició para dejar al Palau sin su novena victoria de la temporada y sin la posibilidad de aguantar el récord histórico, que seguirán ostentando Foyy y Unser.