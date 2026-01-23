Alex Palou deberá pagar US$12.000.000 a McLaren Racing por incumplimiento de contrato

DAYTONA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Alex Palou, el cuatro veces campeón de IndyCar, tendrá que pagar a McLaren Racing más de 12 millones de dólares en la demanda por incumplimiento de contrato que el equipo presentó cuando el piloto español se retiró de dos acuerdos diferentes con el equipo de carreras

El fallo del viernes del Tribunal Superior de Londres se produjo después de un juicio de cinco semanas el año pasado. McLaren inicialmente reclamó casi 30 millones de dólares en daños, pero esa cifra se redujo a 20,7 millones de dólares. El equipo buscaba recuperar dinero supuestamente perdido en patrocinios, salarios de pilotos y ganancias por rendimiento

“Este es un resultado completamente apropiado para McLaren Racing. Como muestra el fallo, demostramos claramente que cumplimos con todas las obligaciones contractuales hacia Alex y honramos plenamente lo acordado”, dijo Zak Brown, jefe de McLaren Racing. "Agradecemos al tribunal por reconocer el impacto comercial muy significativo y la interrupción que sufrió nuestro negocio como resultado del incumplimiento de contrato de Alex con el equipo"

McLaren agregó que todavía reclama intereses y el reembolso de sus gastos legales

A Palou no se le ordenó pagar nada relacionado con las pérdidas en la Fórmula Uno que McLaren dijo haber sufrido cuando Palou decidió permanecer con Chip Ganassi Racing en lugar de mudarse al equipo de IndyCar de McLaren en 2024. Todos los daños otorgados a McLaren estaban vinculados a las pérdidas que el equipo de IndyCar sufrió por el cambio de decisión de Palou

“El tribunal ha desestimado en su totalidad las reclamaciones de McLaren en Fórmula Uno contra mí, que alguna vez ascendieron a casi 15 millones de dólares”, manifestó Palou en un comunicado. “La decisión del tribunal muestra que las reclamaciones contra mí fueron completamente exageradas. Es decepcionante que se haya gastado tanto tiempo y costo en luchar contra estas reclamaciones, algunas de las cuales el tribunal encontró que no tenían valor, simplemente porque elegí no conducir para McLaren después de enterarme de que no podrían darme un asiento en la F1”

“Estoy decepcionado de que se hayan otorgado daños a McLaren. No han sufrido ninguna pérdida debido a lo que han ganado con el piloto que me reemplazó. Estoy considerando mis opciones con mis asesores y no tengo más comentarios que hacer en este momento”, agregó

Palou ha ganado tres títulos consecutivos de IndyCar y las 500 Millas de Indianápolis desde que comenzó esta saga a mediados de la temporada 2022. Tiene cuatro títulos de IndyCar en las últimas cinco temporadas

La mayor parte de los daños otorgados a McLaren estaban vinculados a la pérdida de patrocinio. Se ordenó a Palou pagar 5,3 millones de dólares para cubrir las pérdidas en el acuerdo del equipo con NTT Data, 2,5 millones de dólares en "otros ingresos por patrocinio de IndyCar" y dos millones de dólares en ingresos basados en rendimiento

El propietario del equipo de IndyCar, Chip Ganassi, dijo que Palou cuenta con su respaldo

“Alex tiene todo nuestro apoyo, ahora y siempre. Conocemos el carácter de nuestro piloto y la fortaleza de nuestro equipo, y nada cambia eso. Si bien respetamos el proceso legal, nuestro enfoque está exactamente donde debería estar: en las carreras, en ganar y en hacer lo que esta organización siempre ha hecho mejor, competir al más alto nivel”, indicó Ganassi

McLaren ha ganado los últimos dos campeonatos de constructores de la F1 y Lando Norris conquistó el campeonato de pilotos la temporada pasada

Palou firmó por primera vez con McLaren en 2022 para conducir para su equipo de IndyCar en 2023, pero Ganassi se opuso y ejerció una opción sobre Palou para la temporada 2023. El asunto se resolvió mediante mediación, con McLaren cubriendo los costos legales de Palou. Palou no pudo unirse a McLaren hasta 2024, pero se le permitió ser el piloto de reserva y de pruebas para el equipo de F1 en 2023

Cuando McLaren firmó a Oscar Piastri para su equipo de F1, y el rendimiento de Palou con Ganassi en IndyCar fue tan dominante, el piloto decidió que no quería mudarse al equipo de IndyCar de McLaren y renegó de su contrato

Palou argumentó que sus contratos con McLaren estaban "basados en mentiras" y que nunca tendría la oportunidad de competir en la F1. Su abogado también acusó a Brown de destruir pruebas al eliminar mensajes de WhatsApp relacionados con el caso

McLaren sostuvo que perdió ingresos cuando Palou se retiró antes de la temporada 2024 y el equipo tuvo que apresurarse para encontrar otro piloto. McLaren quería fichar a Marcus Ericsson, el ganador de las 500 Millas de Indianápolis, que ya se había comprometido con Andretti Global, por lo que en su lugar utilizó a cuatro pilotos diferentes esa temporada

