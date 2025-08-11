Alex Palou: "Este año ha sido aún más mágico con las 500 Millas de Indianápolis"

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Alex Palou, flamante campeón de la IndyCar por cuarta ocasión, confesó que el título de esta temporada es "aún más mágico" por su triunfo en las 500 Millas de Indianápolis, en un año en el que quiere "disfrutar cada segundo" y redondearlo alcanzando las 10 victorias.

"Es increíble el trabajo que hacen para tener un equipo increíble que nos da la oportunidad de ganar cada fin de semana y luchar por cada campeonato. Ha sido increíble. Este año ha sido aún más mágico, con las 500 Millas (de Indianápolis), con tantas victorias", dijo el catalán en la rueda de prensa posterior a su tercer puesto en el Gran Premio de Portland.

El piloto del equipo DHL Chip Ganassi Racing se proclamó campeón con dos carreras aún en el calendario, una conquista que dejó casi finiquitada con su dominio total en Laguna Seca hace dos semanas.

Tras su octava victoria de la temporada, el piloto catalán estuvo en la pelea por la cita en Portland, pero el australiano Will Power fue el mejor, logrando su primer triunfo del curso para reclamar su sitio para la próxima campaña en el Team Penske. El danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren Chevrolet) fue segundo.

Palou iguala los tripletes de Ted Horn (1946-48), Sébastien Bourdais (2004-07) y Dario Franchitti (2009-11) y los cuatro trofeos de campeón de Bourdais, Franchitti y Mario Andretti. En el palmarés histórico, el español se queda detrás solo de los siete títulos de A. J. Foyt y los seis de Scott Dixon.

Ahora, tiene "dos carreras más para intentar ganar". "Esperamos que todavía podamos ganar 10. Pero, honestamente, estoy muy contento. Aún no puedo creer que sea campeón de IndyCar cuatro veces y lo voy a disfrutar cada segundo", agregó.

"Continuamos tratando de mejorar, sea el coche, la conducción, lo que podamos. Intentamos ser un poco mejores de lo que éramos antes, y eso es lo que nos impulsa. No son realmente los campeonatos y los números, obviamente, eso es una gran parte, y nos encanta, es una recompensa que recibes, pero lo que nos encanta es venir cada fin de semana a la pista y competir", reflexionó.

Así, Palou reconoció que "es una locura estar en la posición" en la que está actualmente "y no lo cambiaría por nada". "Cada año, cada carrera, vamos aprendiendo. Creo que todo el mundo hace lo mismo, pero ojalá estemos aprendiendo más que los otros", concluyó.