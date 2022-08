Alex Telles: "Quiero estar en el museo del Sevilla como Alves o Renato"

El nuevo jugador del Sevilla FC Alex Telles aseguró en su presentación que quiere calar entre su nueva afición y poder estar en el museo sevillista igual que sus compatriotas Dani Alves o Renato, y añadió que es un "orgullo" poder jugar en el Sánchez-Pizjuán y pelear por llevar al club a lo más alto.

"Mi referencia ahora son los brasileños que han pasado por el Sevilla, como Alves, Renato... Yo quiero estar en el museo como ellos y seguir su camino. Quiero dejar un buen mensaje al club y su afición", manifestó ante la prensa.

Antes de llegar al Sevilla --en calidad de cedido por el Manchester United--, el lateral internacional brasileño aseguró que ya veía sus partidos. "Sabía su historia, los trofeos que ha ganado, sabía que era un rival muy difícil. Es un orgullo ser parte ahora del club", se sinceró.

"Tengo muchas ganas de ser parte de este club, he hecho de todo para estar aquí y estoy muy contento en este gran club. Desde el primer momento que tuve la posibilidad de venir no me lo pensé dos veces. Estoy listo y enfocado y esta semana ya empieza la Liga", reconoció.

Telles, no obstante, no quiere pensar ahora en si podrá quedarse más tiempo en el Sevilla o si deberá volver al United a final de temporada. "En la vida hay que ir paso a paso. Yo pienso en esta temporada, no pienso en el futuro, porque el futuro depende del ahora. Estoy aquí para dar el máximo, ya se verá el futuro", opinó.

"Tengo muchas cosas para ayudar. Mi parte ofensiva es buena, estoy mejorando cada día en la defensiva. Sé cómo puedo ayudar, aportaré último pase y mucha pasión. El míster me conoce, él ya me conoce. Los jugadores aquí tienen mucha ambición y con esto gana el club y los jugadores, la competencia es muy buena", opinó sobre su llegada al vestuario y qué puede aportar.

Por otro lado, celebró el fichaje de Isco Alarcón, que llega libre desde el Real Madrid. "Obviamente me ilusiona jugar con Isco. Estoy muy contento y orgulloso de jugar con buenos jugadores, tenemos un equipazo, debemos trabajar duro para llevar al Sevilla al más alto nivel", señaló.

"Es un gran club, con una gran historia y en una liga muy fuerte. Quiero ir al Mundial, pero para ir tengo que hacerlo bien en el Sevilla. Por ello, estoy enfocado, mi pensamiento está aquí en Sevilla", comentó sobre la posibilidad de ser llamado por Brasil --ha sido 6 veces internacional absoluto-- para el Mundial de Qatar 2022.