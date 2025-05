Alexander-Arnold deja el Liverpool, ¿destino Real Madrid?

El internacional inglés Trent Alexander-Arnold anunció este lunes que dejará el Liverpool al final de la presente temporada, cuando expira su contrato, calificando esta decisión como "la más dura" de su vida, tras dos décadas en la entidad.

Según los medios españoles, Alexander-Arnold, de 26 años y considerado uno de los mejores laterales ofensivos del mundo, podría firmar con el Real Madrid.

Alexander-Arnold fichó por la academia del Liverpool a los seis años y ascendió en las categorías inferiores antes de debutar con el primer equipo en 2016.

"Dándolo todo día tras día durante 20 años, he llegado a un punto en el que siento que necesito un nuevo cambio, un nuevo desafío para mí como jugador y como persona. Y creo que ahora es el momento adecuado para hacerlo", señaló el jugador en un comunicado del club.

Alexander-Arnold ha jugado 352 partidos con los Reds, proclamándose campeón de la la Liga de Campeones en 2019 y en dos ediciones de la Premier League, 2020 y la recién conquistada en 2025.

"He sentido el apoyo, el amor, todo lo que habéis hecho nunca ha pasado desapercibido para mí, me ha encantado cada minuto. Espero que hayan sentido que ha sido recíproco y que he dado todo lo que he podido por el club", añadió.

