Alexander-Arnold estará unos dos meses de baja por lesión en un muslo

El lateral inglés del Real Madrid Trent Alexander-Arnold sufre una lesión en el muslo izquierdo, informó el club blanco este jueves, y los medios españoles han publicado que estará de baja unos dos meses.

El exjugador del Liverpool asistió en el primer gol del Real Madrid en la victoria por 3-0 contra el Athletic de Bilbao el miércoles, su primera asistencia en LA NACION, pero luego abandonó el campo en la segunda mitad debido a esta lesión.

El Real Madrid señaló en un comunicado que, tras las pruebas realizadas, se le diagnosticó "una lesión muscular en la parte frontal del muslo" de su pierna izquierda.

El diario Marca informó que el jugador de 27 años se perderá al menos dos meses de la temporada, unos 10 partidos, incluidos los enfrentamientos de la Liga de Campeones contra el Manchester City, el Mónaco y el Benfica.

Es la segunda lesión que Alexander-Arnold sufre esta temporada, tras un problema en la pantorrilla al inicio de la campaña.

Su ausencia supone un golpe para el Real Madrid ya que su otro lateral derecho, Dani Carvajal, también está lesionado y no se espera que regrese hasta dentro de un mes.

El técnico blanco Xabi Alonso podría volver a utilizar al uruguayo Fede Valverde, como ya ha hecho en varios partidos este curso.

bur-bc/pm/eg