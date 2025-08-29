Alexander-Arnold, fuera de la lista de Inglaterra para los partidos mundialistas

El nuevo defensa del Real Madrid Trent Alexander-Arnold no está incluido en la lista de 24 jugadores que el seleccionador inglés Thomas Tuchal dio este viernes para afrontar los partidos de clasificación mundialista ante Andorra y Serbia.

Alexander-Arnold firmó este verano por el Real Madrid una vez que finalizó su contrato con el Liverpool, pero ni en el Mundial de Clubes ni en los primeros partidos ligueros, el lateral ha destacado con su nuevo equipo.

Tampoco están en la lista su compañero de equipo Jude Bellingham ni la estrella del Arsenal Bukayo Saka, pero en ambos casos es por lesión.

En cambio, el defensa del Tottenham Djed Spence (25 años) y el centrocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson (22) han recibido por primera vez el llamado.

También destaca la presencia del delantero Marcus Rashford, cedido por el Manchester United al Barcelona con el fin de relanzar una carrera estancada en los últimos años.

Inglaterra, que suma un pleno de tres victorias en los tres partidos disputados de clasificación para el Mundial 2026, recibirá a Andorra en Birmingham el 6 de septiembre y tres días más tarde viajará a Belgrado para jugar contra Serbia.

La lista de Inglaterra:

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Dean Henderson (Crystal Palace)

Defensas: Reece James (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), John Stones (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Djed Spence (Tottenham)

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Declan Rice (Arsenal)

Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich/GER), Eberechi Eze (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona/ESP), Ollie Watkins (Aston Villa)

jta/mcd/avl