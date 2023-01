Alexander Cherkasov: "¿Sabéis cómo podemos detectar que Putin está mintiendo? Porque abre la boca"

La activista ucraniana Oleksandra Romantsova afirma que no es posible celebrar unas elecciones parlamentarias en Ucrania en mitad de una guerra

MADRID, 31 Ene. 2023 (Europa Press) -

Alexander Cherkasov, activista y disidente ruso, miembro del Centro de Protección de los Derechos Humanos Memorial, ha asegurado que las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania no son posibles porque cada vez que el presidente ruso, Vladimir Putin, abre la boca, miente.

En un evento organizado este martes en Madrid por la Casa Encendida y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Cherkasov, quien actualmente se encuentra en el exilio, ha defendido que para que haya negociaciones es necesario un 'partner' "que sea de fiar".

"Pero tenemos un problema con este presidente ruso. ¿Sabéis cómo podemos saber o detectar que Putin está mintiendo? Porque abre la boca", ha sentenciado el miembro de Memorial --ONG galardonada con el premio Nobel de la Paz-- preguntándose cómo se puede negociar con el mandatario ruso en estas circunstancias.

En la misma línea se ha pronunciado la ucraniana Oleksandra Romantsova, directora del Centro para las Libertades Civiles de Kiev --también galardonado con el Nobel de la Paz--, quien ha subrayado que es "imposible tener negociaciones con personas que no son consecuentes con sus palabras".

"No es exactamente Putin quien comete de forma plena crímenes de guerra en Ucrania. No es exactamente Putin quien bombardea", ha precisado, agregando que "es un sistema" y que el proceso para que ambas partes se sienten a la mesa solo se podrá producir cuando Moscú deje de bombardear Ucrania.

De la misma forma, la activista bielorrusa Natallia Satsunkevich, que forma parte del Centro de Derechos Humanos de Viasna, cuyo fundador es el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, ha afirmado que la sociedad civil y la opinión pública pueden ser factores para que Bielorrusia, aliado de Rusia, no juegue un papel fundamental en la guerra.

"La gente empezó a protestar de forma pública contra la guerra (en Bielorrusia) y el precio de estas manifestaciones es muy alto: el arresto en las calles, la tortura, la confiscación de tus bienes e incluso pueden emprender acciones legales contra ti", ha enumerado Satsunkevich, quien, de hecho, está sometida a un proceso penal por su activismo.

En este sentido, ha explicado que el "régimen" del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, controla la información que llega al país de la invasión rusa y, al mismo tiempo, "toma parte en la guerra". "El territorio es usado por el Ejército ruso para bombardear", ha agregado.

Situación política en ucrania

Por otro lado, Romantsova ha detallado este martes que la situación política en Ucrania "depende de la guerra", ya que las elecciones parlamentarias, previstas para octubre de 2023, no se pueden celebrar en mitad de la invasión rusa contra el país.

"No podemos hacer elecciones porque no es seguro. Y mucha población ucraniana no está organizada porque están en diferentes países: son refugiados", ha dicho, agregando que "en tiempos normales" hay 450 representantes parlamentarios, mientras que ahora el Parlamento no puede funcionar con normalidad.

Asimismo, preguntada por la prohibición del partido opositor Plataforma por la Vida, ha señalado que este es "un partido pro-ruso" y ha asegurado que muchos ucranianos se han cuestionado la decisión de "por qué ahora", ya que "era bien sabido" que este partido "trabajaba para las autoridades rusas" mucho antes de la guerra.

"El 50 por ciento de esta gente (sus miembros) escapó de Ucrania dos días antes de declararse la invasión a gran escala. Ahora hay un fiscal general que trabaja con casos de corrupción y todos ellos están bajo distintas investigaciones", ha destacado.

De entre los once partidos políticos de la oposición que las autoridades ucranianas han prohibido al considerar que velaban por los intereses de Moscú y hacían apología de la invasión de Ucrania, Plataforma por la Vida era único con una representación realmente significativa en las instituciones ucranianas.

Con respecto a la libertad de expresión y de prensa, la activista ha defendido que en Ucrania existen derechos consagrados en la Constitución sobre protestas pacíficas. En este sentido, ha puesto el ejemplo de que hace escasos días hubo una concentración en honor a Mijailo Zhiznevskii, quien murió durante el Euromaidán en 2014.

"¿Cómo podemos salvaguardar la libertad de expresión y cómo podemos trabajar contra la propaganda rusa?", se ha preguntado, haciendo referencia a varios casos dentro de la prensa en los que periodistas trabajaban "como propagandistas creando una realidad irreal".

Finalmente, preguntada ante el debate de si Europa y los aliados se han involucrado "de forma directa" en la guerra de Ucrania al enviar armamento a Kiev, Romantsova ha dejado claro que "solo hay militares ucranianos combatiendo" en el frente.

La activista ucraniana ha puesto así el ejemplo de que si una persona es testigo de una violación a una mujer ofrece su ayuda en caso de no poder detener al agresor. "Es la misma situación: no estamos atacando Rusia. Cuando hablamos de equipo militar, como tanques (...) hablamos de liberar el territorio ocupado", ha argüido.

Europa Press