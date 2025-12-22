Alexander Isak fue operado de su lesión de tobillo

El delantero sueco Alexander Isak se enfrenta a una larga baja tras someterse el lunes a una operación de tobillo, confirmó su equipo, el Liverpool.

Isak, fichado del Newcastle United por una cifra récord en el fútbol británico de 125 millones de libras (US$168 millones), sufrió la lesión al marcar un gol en la victoria de los Reds por 2-1 de visita ante el Tottenham el sábado en Londres.

El sueco, de 26 años, fue derribado por el defensa de los Spurs Micky van de Ven y abandonó el campo cojeando inmediatamente después de su gol.

"Alexander Isak se sometió hoy con éxito a una operación por la lesión que sufrió el sábado", informó el Liverpool en un comunicado.

"Tras el diagnóstico, se le practicó una intervención quirúrgica en el tobillo, que incluía una fractura de peroné", agregaron los Reds.

"La rehabilitación de Isak continuará ahora en el Centro de Entrenamiento (del Liverpool), sin que se haya establecido aún un plazo para su regreso".

La lesión de Isak es el último contratiempo en su decepcionante inicio de temporada con el Liverpool, en el que solo marcó tres goles en 16 partidos desde que se concretó su fichaje en setiembre.